La Policía Nacional detiene en Torrefiel al hombre que acuchilló a su pareja

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron alrededor de las 13 horas de ayer, en la calle Montortal del barrio de Torrefiel en València, a un hombre de 41 años que había herido con un cuchillo a su pareja, de unos 37 años, en el marco de una discusión en el domicilio que comparten ambos en la ciudad, según informaron fuentes de la investigación.



La presunta agresión tuvo lugar sobre las 22.00 horas de la noche del sábado en una vivienda ubicada en la avenida Constitución, en el distrito de Rascanya, al norte de la ciudad, cuando el hombre, natural de Pakistán, supuestamente hirió con un cuchillo a su compañera, también pakistaní, y se ha marchó de la casa.



Afortunadamente, las tres cuchilladas que recibió la víctima en el estómago no revistieron de extrema gravedad al no alcanzar órganos vitales y, tras ser atendida en el Hospital la Fe y recibir varios puntos de sutura, fue dada de alta esa misma noche y pudo regresar a su domicilio, pasadas las cuatro de la madrugada. No sin antes pasar por una comisaria de la ciudad para denunciar esta agresión.



Al lugar de los hechos acudió una ambulancia de Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que realizó una primera atención a la chica, que presentaba «heridas de arma blanca», y la trasladó al citado hospital La Fe de València, según apuntaban desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Además, también se desplazaron varios efectivos de la Policía Local y Nacional.



Fuentes policiales confirmaron también que sobre el presunto agresor no constaba ninguna denuncia previa, orden de alejamiento, ni tampoco antecedentes policiales.