El juez incluye a Zaplana en la investigación de la trama liderada por Ignacio González

El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, está investigando el posible papel del expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en la presunta trama de corrupción en el Canal Isabel II por la que el expresidente madrileño Ignacio González se encuentra en prisión sin fianza desde el pasado sábado. El nombre del exjefe del Ejecutivo valenciano figura en un listado de cerca de sesenta personas sobre las que Velasco ha pedido información para averiguar si están o no implicados en la trama.

Con todo, según fuentes jurídicas citadas por Efe, algunas de estas personas han sido ya citadas como investigadas (imputadas) y otras no. Entre estas últimas, según las citadas fuentes, está Zaplana, quien aparece en el sumario en conversaciones telefónicas intervenidas a González, aunque no está imputado en la causa. Fuentes próximas al exministro subrayaron ayer precisamente que no está imputado ni ha recibido notificación alguna del juzgado. Según añadieron, la diligencia se ciñe a pedir información sobre sus propiedades y la investigación no ha pasado de ahí.

En el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro «montar una estructura financiera» opaca en el extranjero para «canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo».

Zaplana, no obstante, negó el sábado en un comunicado haber tenido «ninguna sociedad ni relación mercantil» con Ignacio González y haber «participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno».

La bautizada como Operación Lezo ha causado un auténtico terremoto político en Madrid, que ayer se saldó con la dimisión de Esperanza Aguirre, valedora en su día de González. La onda expansiva de esta macrocausa contra la corrupción en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos a manos de políticos y empresarios, financiación irregular del PP y blanqueo de capitales, entre otros delitos, ha llegado también la Comunitat Valenciana, ya que ha salpicado a otro expresidente de la Generalitat.

Los casos judiciales cercaron en su día a los sucesores de Zaplana en la Generalitat: el expresidente Francisco Camps (imputado en Valmor) y José Luis Olivas, expresidente de Bancaixa, condenado ya a año y medio de cárcel por un delito fiscal.

La posible implicación de Zaplana en esta operación también supone un problema para la dirección nacional, ya que, aunque el exministro lleva años fuera de la primera línea, compartió gabinete con Rajoy en tiempos de José María Aznar.

Así, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, declinó ayer responder si el PP va a tomar alguna medida contra el exministro, como abrirle un expediente. Casado precisó que el tribunal lo que ha pedido es recabar información sobre 60 personas, entre las que figura Zaplana: «Desconocemos si hay una imputación formal o una investigación», apostilló.