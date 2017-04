Amigó: "Marzá le ha ofrecido a Moragues cursos de valenciano para policías y no ha obtenido respuesta"

La vicepresidenta de la Diputación de València, Mª Josep Amigó, pide un esfuerzo a los cuerpos de seguridad "ya no para que hablen en valenciano, pero para sí al menos que lo entiendan". Amigó, asegura, que "me consta que el conseller Vicent Marzá le ha ofrecido al delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, cursos de valenciano para los cuerpos de seguridad y aún no ha obtenido respuesta". Declaraciones realizadas por la vicepresidenta durante una visita institucional a Beniparrell, en relación a los hechos ocurridos ayer, durante una concentración lícita a la puerta de Les Corts, donde un policía pidió la documentación a Amigó tras negarse esta a contestarle en castellano.

Mª Josep Amigó lamentaba ser la protagonista del día, aunque por otra parte celebra que su reivindicación por el derecho a usar el idioma autóctono haya tenido tanto eco mediático. "Esto de háblame en castellano porque yo le hablo en castellano me pasó con 25 años con la Guardia Civil en mi pueblo y entonces nadie se enteró, ahora como vicepresidenta y encima al ocurrir delante de todos los medios, han sido muchos los queme han llamado interesados y espero que al menos esto sirva para que algún policía se lo piense antes de actuar".

La vicepresidenta afirma que no ha recibido ninguna disculpa por parte de Delegación de Gobierno "porque ellos defienden otra versión". Versión que asegura que en todo momento el agente pidió la identificación de la manifesante por conocer si era lícita la concentración y no por negarse a hablar en castellano. "Yo les dije hasta tres veces que preguntaran a los policías que estaban en la puerta de Les Corts, a apenas 4 metros, o que esperaran a que saliese el Presidente de Les Corts y le preguntasen a él, y fue cuando me negué a hablar en castellano cuando me pidieron que me identificasen", defiende la vicepresidenta.

"Se pueden hacer muchas cosas, podemos colaborar , pero ellos -los cuerpos de seguridad- también deben poner de su parte. Yo no les pido que me hablen en valenciano pero que respeten que yolos hable", concluyó Mª Josep Amigó.