Zaplana: "El problema está en la instrucción, Nacho... aquí no manda nadie"

Mientras los asuntos judiciales agobiaban al expresidente de la Comunidad de Madrid, este no dudaba en tirar de llamada telefónica para pedirle a sus compañeros de partido que trataran de mediar y despejarle el futuro de nubarrones en los tribunales. Así lo hizo Ignacio González con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, también exministro de Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar.

«Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño». Así pidió intermediación González a Zaplana, según unas grabaciones publicadas ayer por La Sexta, a lo que el exjefe del Consell contestó que «el problema» era que «no manda nadie», por lo que no había personalidad alguna a la que dirigirse en particular para solventarle la papeleta en el caso de su ático de Estepona, en 2011, cuando Zaplana ya había dejado la cartera ministerial.

En ese momento todavía no había explotado la operación Lezo por la que el dirigente madrileño del PP está en prisión sin fianza desde el pasado sábado. Una investigación en la que también se encuentra involucrado el propio Zaplana, ya que el exjefe del Ejecutivo figura en el listado que el juez Eloy Velasco ha elaborado. Hasta 60 personas constan en esta lista. Algunas de ellas ya han sido citadas como imputadas, mientras otras no, como Zaplana. De momento, la diligencia se ciñe a pedir información sobre las propiedades del expresident.

En el sumario del caso Lezo, que investiga una presunta trama de corrupción en el Canal Isabel II, se recoge además que González le recordó a Zaplana que ya quitaron una vez a un juez titular, insinuando que se podía volver a hacer. «Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...», le expone al expresidente de la Generalitat.



SMS del ministro

González lleva arrastrando asuntos judiciales desde el caso del ático, y no ha dudado en este tiempo en frenarlos en la medida de lo posible. Cuando se supo que Rafael Catalá iba a ser ministro de Justicia, le mandó un mensaje de enhorabuena, al que el ministro respondió con un polémico «Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos».

Aunque ayer explicó el responsable de Justicia que se refería a los problemas políticos de España, lo cierto es que el sumario recoge otro «pinchazo» entre el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo (también involucrado por el ático) y González en el que se hace referencia a una supuesta intermediación de Catalá en sus problemas con la justicia. «Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho», dijo Cerezo. En otros mensajes lamenta que «no se pueda hacer nada», que «el juez es el juez», a lo que el expresidente madrileño responde que «qué queda ¿pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo?»



Mercavalència destituye al hermano del expresidente madrileño

El consejo de administración de Mercavalència ha destituido a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, exdirector de Operaciones y Estrategia de Mercasa y representante del gobierno central en la entidad valenciana, tras conocerse la pasada semana su presunta implicación en la operación Lezo y su detención.



El consejo de administración de la entidad se reunió con carácter urgente ayer para destituir de la comisión permanente a Pablo González, un órgano del que que formaba parte desde el pasado mes de febrero. En la misma reunión, y siguiendo el protocolo vigente, se convocó una Junta General Extraordinaria para proceder a su cese como consejero.