Alcaraz prescinde de una alta funcionaria clave por sus diferencias con la dirección

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha prescindido de su Secretaria General Administrativa, Teresa Clemente, quien ocupaba un puesto clave ya que viene a ser el brazo ejecutor de las directrices de la subsecretaría. El cese, según ha podido saber este diario, tiene que ver con el malestar que desde hace tiempo existe en la casa, tanto entre los altos cargos, como entre los funcionarios, por la gestión económica y de personal, una forma de trabajar que, algunas personas vinculadas a la conselleria calificaban ayer de «asfixiante» y otras, de «exigente».



Fuentes oficiales de Transparencia indicaron que se trata de un cese a petición propia de la técnica y que, por lo tanto, su continuidad en el cargo no depende de Alcaraz. Así, restataron importancia al relevo al no tratarse de un alto cargo.



Las secretarías generales administrativas están ocupadas por funcionarios, pero su nombramiento, cae bajo la órbita del conseller ya que, aunque no se consideran altos cargos, lo son en la práctica. Dependen orgánicamente de las subsecretarías y les corresponde toda la gestión económica y de personal. Es decir, ejecutan las directrices de la persona que ocupa la subsecretaría.



Se da la circunstancia de que Teresa Clemente fue una de las testigos claves en el jucio contra el exconseller de Cooperación, Rafael Blasco. Su testimonio fue fundamental para la condena del exdirigente popular. Como técnica de este departamento se opuso a la concesión de ayudas a la Fundación Cyes al advertir que no reunía los requisitos de experiencia previa. Su relato en el juicio fue uno de las bases de la condena.



Con la creación de la Conselleria de Transparencia (que heredó las competencias de Cooperación), el subsecretario, Alfonso Puncel, la propuso para el cargo.



Sin embargo, el tándem que conformaban ambos funcionarios no gusta a parte del personal de la casa, que se queja de un exceso de control y burocracia a la hora de llevar el día a día de la conselleria. Puncel está nombrado por la cuota de Compromís y es una persona de confianza del conseller y un apoyo importante. De ahí que, ayer, una de las versiones que circulaba por la conselleria es que Alcaraz, a quien le llegan constantes de altos cargos y funcionarios, ha optado por sacrificar al eslabón más débil. Sería, añaden, un toque de atención a Puncel.



Con todo, Transparencia no es ajena a los problemas de convivencia que tienen otros departamentos a cuenta del mestizaje entre Compromís y el PSPV. La conselleria es una de las plazas fuertes de Compromís, que tiene el control absoluto de las estrategias de este departamento. De hecho, el margen de acción de la secretaria autonómica (en manos de la socialista Zulima Pérez) es prácticamente nulo.Una situación que se repite en casi todas las conselleries.



Transparencia es, por otro lado, uno de los departamentos más criticados por los socialistas, para quienes directamente es una conselleria prescindible. Muchos no comparten las medidas de Alcaraz, quien tiene poco presupuesto, pero por cuyas manos pasan asuntos delicados, entre ellos, los conflictos de intereses de altos cargos.