La batalla final de "El último brigadista"

El documental «El último brigadista: la historia de Josep Almudéver» busca fondos para finalizar el film. La pieza audiovisual, obra de la productora valenciana Three Roots narra desde dentro uno de los momentos más complicados y sangrientos que se han vivido en la historia de España: la Guerra Civil.



Los autores del documental, ahora, tratan de sacar adelante este proyecto para contar en primera persona la historia de Josep Almudéver Mateu, el último brigadista internacional vivo que, a sus 97 años, cuenta cómo sufrió en sus carnes la dureza de los campos de concentración y de las cárceles fascistas. Three Roots busca fondos para poder concluir con éxito el documental, que es además un trabajo de investigación que pretende recuperar parte de la historia a través del último brigadista internacional que sigue con vida. Josep Almudéver, nacido en Marsella, aunque de procedencia valenciana y residente en Alcàsser, es el protagonista de este relato audiovisual, en el que cuenta cómo es la guerra desde las trincheras. Para finalizar la producción, buscan financiación a través de la plataforma de «crowdfunding Verkami», para poder sacar adelante el proyecto. Este micromecenazgo se iniciará próximamente y estará abierto a todos aquellos que quieran colaborar.



«El último brigadista es el único documental que trata en profundad la vida de Josep Almudéver, el único brigadista internacional que sigue vivo. De un modo intimista y personal, el espectador tendrá la experiencia de sentir y ver a Josep contando su historia, reviviendo sentimientos de aquella época», destaca la productora.



Sólo faltan por ultimar algunos recursos de imagen y sonido para, así, montar toda la cinta, que incluye colaboraciones muy destacadas. El ilustrador Paco Roca y Astiberri Ediciones cederán los derechos de reproducción del cómic «Los surcos del azar»; la voz en off de la película la pondrá el reconocido actor Albert Forner; por su parte, Josep Antich, historiador y cronista de Silla, les ha ayudado con la documentación sobre la Guerra Civil. En cuanto a la música, el grupo La Raíz y el cantautor Iván Brull cederán algunos de sus temas. Además, no se descarta todavía la opción de crear un banda sonora original para el documental.



Almudéver no tuvo dudas a la hora de alistarse en el ejército con tan solo 17 años. En 1938 un obús hirió de gravedad al brigadista republicano, por lo que tuvo que regresar a València. Se alistó en las Brigadas Internacionales y luchó hasta que todos ellos fueron expulsados del conflicto.



Tras pasar por campos de concentración y cárceles, se vio obligado a exiliarse en Francia.