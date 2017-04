Los extrabajadores ven la plantilla de «à.» corta y descompensada

A los trabajadores de la desaparecida RTVV no les seduce la propuesta de plantilla elaborada por la directora general, Empar Marco, que ayer adelantó Levante-EMV en exclusiva. Los 487 profesionales previstos para la futura «à.» les parecen pocos. Además, observan una desproporción entre redactores, por un lado, y técnicos y personal administrativo, por otro.



«Confiamos en que se modifique. Hay un cámara por cada siete periodistas y un operado por cada diez», afirmó ayer el representante de UGT en el comité de empresa de la vieja tele, Luis Lizarán.



«De momento, es poca gente. El borrador proyecta además una intención de externalizar medios técnicos y de administración», agregó Rafa Alborch, de los extrabajadores de Intersindical.



Lizarán habla de de «preocupación y desencanto» ante un diseño de plantilla que, por la previsible subcontratación de servicios técnicos, se mira más en las televisiones de Aragón, Murcia o Asturias que en la TVG gallega.



Con todo, los exempleados se agarran a que la estructura de personal no está cerrada, de manera que esperan poder modificar aspectos a través de las conversaciones con la directora general. «Queremos negociar hasta el final», subraya Alborch, para quien «à.» debería contar «más que nunca» con los ex, que «son los que saben cómo funcionan los equipos de Burjassot y cómo se hacen los procesos administrativos».



Como publicó este diario, los perfiles de plazas de periodistas contemplan una posible vía de acceso para ex de Canal 9 al abrirlas a profesionales sin título de comunicación audiovisual pero con un mínimo de 5 años de experiencia periodística. A diferencia de los puestos para nuevos perfiles digitales, para estas solo se exige nivel medio de valenciano (C1) y no de inglés.



Un aspecto que ha llamado la atención de los representantes laborales de la antigua Nou es un retroceso salarial con respecto a aquella en puestos técnicos como auxiliar de realización y operadores. Esa diferencia, apunta Intersindical, se da en el caso de redactores, a la vista de la propuesta planteada por el equipo de Marco.



Por su parte, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, mostró ayer su deseo de que la discusión sobre la dimensión y el modelo de la plantilla de la nueva radiotelevisión valenciana se resuelva «lo antes posible» para que los ciudadanos recuperen pronto «el servicio público que se les arrebató». «Estamos 'a punt'», bromeó la vicepresidenta.



El PP lamentó que el diseño de la plantilla se haya conocido sin que haya pasado por el consejo rector, señaló Jorge Bellver. El consejero por esta formación, Vicente Cutanda, incidió en que se había enterado «por la prensa». «Hay cosas más importantes, como el supuesto caso de incompatibilidad de una consejera», agregó.



A Ciudadanos no le salen las cuentas: le parece una plantilla excesiva para el presupuesto previsto. Y Podemos reclama una vía de diálogo con expertos y extrabajadores en pos del consenso.