Sanidad obliga a pagar el 40% de las medicinas a parados que han agotado todas las ayudas

Más de 100.000 pacientes en la provincia de Alicante admiten que no toman la medicación que les manda el médico por no poder pagarla. Y es que el copago impuesto por el Ministerio de Sanidad al calor de los recortes está poniendo sobre las cuerdas a los que menos tienen. Según denuncian trabajadores sociales y pacientes, las personas que llevan años en el paro y que ya han agotado todos los subsidios se están viendo obligadas a volver a pagar el 40% de sus medicamentos. El contrasentido es que mientras estas personas percibían las ayudas estaban exentas de pagar por sus medicinas.

Es el caso de Elena, quien no quiere revelar su apellido por miedo a que la perjudique. Durante once meses estuvo cobrando una renta activa de inserción de 400 euros. Cuando se terminó, cuál fue su sorpresa al advertirle en la farmacia que tenía que pagar por las medicinas que hasta el momento no le costaban un céntimo. Así, esta vecina de Altea ha pasado a engrosar la estadística de personas que abandonan los tratamientos por no poder costearlos. «Había que elegir entre las pastillas del colesterol o comer», sostiene la afectada.

Esta situación también está causando muchas dificultades a los trabajadores sociales, que se ven impotentes a la hora de ayudar a estas personas. «Los ayuntamientos poco a poco han ido abandonando las partidas presupuestarias que tenían para pagar los medicamentos de estas familias, porque dicen que tiene que ser Sanidad quien resuelva este problema. También las ayudas desde las organizaciones sociales han ido desapareciendo y en los centros de salud no podemos dar medicación», señalaba esta semana una trabajadora social de la provincia. Para esta profesional, y otras compañeras suyas consultadas, la norma es un contrasentido. «Cuando la persona ya ha agotado el paro y pasa a cobrar un subsidio por desempleo, está exenta de pagar por sus medicinas. Si agota esta ayuda y comienza a cobrar una renta activa de inserción o una renta garantizada de ciudadanía, sigue sin tener que abonar los medicamentos». Sin embargo, cuando estas ayudas se agotan y ya no hay opción de cobrar nada, «Sanidad les obliga a pagar el 40% de las medicinas, lo mismo que paga un trabajador que cobra menos de 18.000 ? al año».