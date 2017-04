La Trobada de Guadassuar reúne a 30.000 personas en defensa del valenciano

Pasado el parón por Semana Santa, les Trobades d'Escoles en Valencià han regresado y lo han hecho con el XXXII aniversario de Trobada de Centres en Valencià de la Ribera, que tuvo lugar ayer en Guadassuar. A este evento, al que llegaron unas 30.000 personas procedentes de 47 localidades, asistieron una amplia representación de autoridades políticas, encabezadas por el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que aseguró que el Consell «no dará ni un paso atrás» en su política lingüística al defender el decreto de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà, también presente, al igual que el presidente de les Corts, Enric Morera o la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Mª Josep Amigó.

La jornada, como es habitual, transcurrió en un ambiente festivo con todo tipo de talleres, actividades, entretenimiento para los más pequeños y mucho más. Pero también hubo lugar para los discursos políticos y para dar un mensaje de unidad y de reivindicación del valenciano en las políticas educativas.

En este sentido, Puig, recordando a Sanchis Guarner, dijo hay que avanzar en la lengua teniendo en cuenta todas las sensibilidades y pluralidad.

Escola Valenciana recordaba que han declarado el 2017 como el año de «la igualdad lingüística» para que la sociedad «tenga el propósito de mejorar la situación del valenciano, con iniciativas capaces de cambiar ciertas actitudes lingüísticas y corregir los condicionantes sociales y culturales que discriminan nuestra lengua».

Y recordaban que en las nueve Trobades realizadas este año han participado ya 119.000 personas, siempre bajo el lema de este año que es «en valencià, creixem». Porque el idioma autóctono es «un factor de crecimiento social, de vertebración territorial y de impulso a un modelo de convivencia ciudadana, abierta, tolerante, diversa y crítica».

Además, el representante de Escola Valenciana, Natxo Badenes, aseguró que «el valenciano tiene que ser vehículo, no solo de enseñanza, sino de iniciativas para lograr un avance social vinculado a un modelo económico no mercantilista». Por su parte, el alcalde de Guadassuar, Voro Montañana, dijo que esta fiesta «nos hace ganar, progresar y desarrollarnos en cultura con la conciencia de «no ser res si no s'és poble»».

Estudiar el modelo finlandés

Por otra parte, Ximo Puig y Marzà parten hoy a Finlandia para conocer su sistema educativo y analizar sus beneficios, claves del éxito y posibles aplicaciones de su modelo en España.