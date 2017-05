"La feromona de la atracción sexual es también un aroma para el odio"

Las feromonas, esas sustancias químicas que segregan los seres vivos para provocar comportamientos específicos en otros individuos de su misma especie, también pueden causar el efectos antagónicos en diferentes etapas de la vida de los animales. En concreto, la feromona masculina de la atracción sexual identificada en ratones "puede desencadenar igualmente una respuesta de agresividad y odio", afirmó en la Fundación Cañada Blanch la neurobióloga Carmen Agustín Pavón durante su conferencia "El aroma de la atracción sexual". Su disertación se produjo dentro del octavo ciclo "ConecTalks" de divulgación científica que dirige Vicent Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València. El ciclo, en el que colabora el Institut de Ciències Físico-naturals de la Institució Alfons el Magnànim, forma parte del programa de actividades de la Cátedra de Divulgación de la Ciencia establecida entre la Fundación Cañada Blanch y la Universitat.

Carmen Agustín (València, 1980), licenciada en Biología y doctora en Neurociencias, actual profesora e investigadora del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la Universitat de València, abordó durante su intervención la línea de investigación centrada en olores y atracción sexual que desarrolla el Laboratorio de Neuroanatomía Funcional (NeuroFun), formado por un equipo de investigadores de la Universitat de València y de la Universitat Jaume I de Castelló que codirigen Ferran Martínez García (UJI) y Enrique Lanuza (UV).

Feromona sexual como estímulo reforzante.

"Uno de los primeros objetivos de nuestra línea de investigación fue encontrar un estímulo olfativo que fuese un premio para los ratones, y ese premio, -lo que se llama en neurobiología un estímulo reforzante- era el olor sexual de un macho", señaló Carmen Agustín. "En nuestra línea de investigación utilizamos el olor de los ratones macho, sus feromonas sexuales, como un estímulo reforzante para las hembras con el objetivo de explorar los circuitos cerebrales que están controlando el comportamiento de atracción sexual, y conseguimos demostrar que las hembras de ratón se sienten atraídas por feromonas de macho de un modo innato", añadió.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron hembras de ratón, descartándose los machos, ya que éstos están en contacto desde su nacimiento con el olor de su madre y de sus hermanas y cualquier reacción del macho frente al olor de la hembra podría estar condicionada por aquel contacto. Así, se aislaron hembras de ratón vírgenes y al llegar al periodo adulto se pudo comprobar que, ante la posibilidad de elegir entre el olor de un macho -presentado como el lecho de las jaulas donde vivían los machos dominantes- o el de una hembra, siempre optaban por el de aquel pese a que nunca lo habían olido. "La prueba de que este olor reforzaba su comportamiento era el de la búsqueda repetida, ya que la hembra buscaba el estímulo sin haber tenido nunca experiencia sexual. Además, las feromonas de macho inducen un condicionamiento preferente de lugar en las hembras, un tipo de aprendizaje que ocurre cuando los estímulos son placenteros para los animales", resaltó la neurobióloga valenciana.

La feromona de la atracción sexual que lleva a que una hembra de ratón se sienta atraída por un macho la descubrieron en 2010 investigadores del equipo de la Dra. JaneHurst, de la Universidad de Liverpool, y la denominaron "darcin" en referencia a "Mister Darcy", el atractivo héroe de "Orgullo y prejuicio", la famosa novela de la inglesa Jane Austen. Los investigadores británicos comprobaron que esta feromona que se encuentra en la orina de los machos es la responsable de que la hembra sienta atracción hacia el macho al detectarla –pese a que "darcin" es en realidad una proteína sin olor- mediante un segundo sistema olfativo del que disponen los ratones y que provoca que la hembra busque al macho para copular con él.



De la atracción sexual a la agresividad y el odio

"Nuestro grupo de investigación observó que esa feromona de la atracción sexual también puede desencadenar una respuesta de agresividad y de odio", afirmó Carmen Agustín, tras indicar que "estudios recientes del NeuroFun han demostrado que la misma feromona masculina que genera atracción en una hembra virgen induce agresión en una hembra madre".

El estudio del comportamiento maternal de ratones detectó que las hembras que procrean desarrollan un comportamiento agresivo frente a los machos, una agresividad que no muestran las hembras vírgenes. Así, mientras que "darcin" desencadena en una hembra adulta una atracción sexual que la lleva a copular con el macho, provocará en una hembra madre tal agresividad que llegará a agredir y hasta a intentar matar al macho si éste intenta acercarse. Una constante a la que se llegó a partir de las investigaciones que para su tesis doctoral realizó Ana Martín Sánchez, ex-miembro NeuroFun.

Esta agresividad está controlada por el "cerebro socio-sexual", una zona primitiva del cerebro que es similar en todos los mamíferos y que es la responsable de comportamientos instintivos, no cognitivos y, por tanto, difíciles de controlar.



El efecto de las drogas de abuso en ratas

Los mismos resultados obtenidos en ratones se consiguieron posteriormente en ratas, en colaboración con el grupo NeuroPharAd de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València. "Ratas y ratones son dos especies bastante diferentes y lo que vale para una a veces no vale para la otra" –puntualizó la investigadora de la UV. En un estudio reciente, demostramos que "cuando la rata hembra huele al macho se produce en su cerebro una respuesta neuroquímica muy similar a la que ocurre cuando la rata está copulando o cuando toma una droga de abuso" añadió.

Podemos utilizar un símil para explicar el efecto que realizan las drogas de abuso: es como si "jaquearan" los circuitos cerebrales que se ocupan de procesar los estímulos naturales que nos gustan, como la comida o el sexo. Así, "las drogas de abuso activan ese circuito de manera que el animal ya no ha de ir a buscar su pareja ni la comida, pues ya tiene el estímulo de su cerebro activado con una droga de abuso. Por eso es muy difícil romper las adicciones: el animal, o el humano, adquiere el hábito de consumir la droga de abuso", expuso la investigadora.



Liberación de dopamina en el cerebro

Los investigadores comprobaron además que en una zona del cerebro conocida como núcleo "accumbens" "se produce una liberación de dopamina, que es un neurotransmisor conocido tradicionalmente como la molécula del placer, aunque en realidad no está relacionado directamente con el placer, sino más bien con la motivación de un animal o una persona por buscar esas cosas que nos gustan y con el esfuerzo que estamos dispuestos a invertir en conseguirlas", manifestó Carmen Agustín. "Hemos comprobado que el olor del macho provoca esa liberación de dopamina en el cerebro de la rata", aseveró.

La neurobióloga valenciana resaltó, por otra parte, que el trabajo desarrollado por el laboratorio NeuroFun ha tenido como objetivos tanto el estudio de la neurobiología de los comportamientos que las feromonas inducen en el ratón, como la evolución de la "amígdala", -un núcleo cerebral coloquialmente conocido como el centro del cerebro emocional- que participa tanto en el control del comportamiento emocional como en la percepción olfativa de estos animales.

Sobre la "amígdala", Carmen Agustín explicó que recibe información de los sentidos, "de manera bastante indirecta de la vista y del oído, pero muy directa desde el olfato, ya que solo hay una separación de dos sinapsis desde nuestro epitelio olfativo, en la nariz, hasta la amígdala. De ahí que los olores acarreen una carga emocional muy grande; además, muchos mamíferos se guían por esos estímulos olfativos para emitir las respuestas imprescindibles para la supervivencia, como la atracción sexual, la defensa de las crías u otras respuestas sociales".

Asimismo se refirió a un experimento que realizó durante su tesis doctoral y que consistió en lesionar un pequeño núcleo implicado también en los comportamientos de refuerzo y emoción –el tubérculo olfativo- que recibe información de la "amígdala". "Al producir una pequeña lesión del tubérculo olfativo, la hembra de ratón dejó de sentirse atraída por la feromona "darcin", con lo que logramos localizar un pequeño punto en el cerebro de la hembra de ratón que participa en el control de la atracción sexual de la hembra por el olor del macho", resaltó.



La búsqueda infructuosa de la feromona humana

Por otra parte, expuso la relevancia que los experimentos en ratones pueden tener para comprender la percepción olfativa en los seres humanos, pese a que para nosotros "en general, el principal estímulo para la atracción sexual es la vista, porque somos primates y estos se guían más por la vista que por el olfato. No obstante, el olfato también es bastante importante para nosotros, aunque no seamos del todo conscientes de ello". "Nuestra percepción olfativa –añadió- es muy inconsciente, aunque sí que es capaz de modular nuestro comportamiento. Los humanos no hacemos caso en general al olfato, pero notamos su carencia cuando nos falta".

Por último, Carmen Agustín abordó los intentos que se han producido por aislar feromonas en humanos, infructuosos hasta ahora por dos principales razones. Una, por la imposibilidad de conocer que un comportamiento es innato en una persona adulta sin aislarla, tal como se hace en los laboratorios con los ratones. Otra, porque por diversas razones –entre las cuales podríamos hablar de pudor- hasta ahora la mayoría de los experimentos realizados se han efectuado con olores provenientes de las axilas en lugar de olores de la zona anogenital, como se procede con los animales. "Existen varios estudios en humanos que apuntan a la existencia de feromonas en las lágrimas o en los olores axilares, pero son estudios controvertidos y muchos investigadores creemos que necesitamos muchas más pruebas para hablar de feromonas humanas", concluyó la neurobióloga.