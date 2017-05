Rus, sobre la batalla en el PP de la provincia de Valencia: "No los puedo dejar solos"

El expresidente de la diputación y del PP provincial, Alfonso Rus, ha dejado esta mañana varios mensajes en clave interna de partido durante su comparecencia en la comisión de las Corts que investiga la adjudicación de plazas de residencias al grupo Savia, vinculado a la familia Cotino.

Rus se ha negado a contestar por las grabaciones que forman parte de la investigación del caso Taula, pero se ha referido en varias ocasiones a Marcos Benavent, un hombre de su confianza pero cuyas grabaciones acabaron con la carrera política de Rus.

'Un señor que dice que es el yonki del dinero, que viene a las Corts y que os trata de corruptos, que huye del país y que se entrega porque se le acaba de dinero y ahora le hacemos caso' se preguntó. 'Tengo 66 años y estoy fuerte aún no me ha cogido el infarto, aguantaré y si el yonki del dinero me mira a la cara alguna vez se lo diré' ha lanzado Rus.

'Estaba muy bien informado pero aún me la pegó el yonki' ha dicho Rus, que incluso se ha reivindicado como el denunciante del caso Taula. 'Yo denuncié al yonki antes que nadie, en enero de 2015', ha dicho.

Respecto al presidente provincial, Vicente Betoret, Rus recordó que si ha sido diputado y presidente provincial fue gracias a él. En la guerra interna del PP no ha querido decantarse ni por Betoret ni por Contelles, pero ha exclamado: 'no los puedo dejar solos'. Además ha negado varias veces que haya cobrado comisiones y que él sea el de las grabaciones de 'mil, dos mil, tres mil'.