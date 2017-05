Mujeres contra el "techo virtual"

La realidad virtual (VR) a pesar de ser una de las tecnologías más recientes y modernas sigue manteniendo los techos de cristal que tradicionalmente han limitado a las mujeres en el mundo real. Pero eso, de momento, ya que València acogió ayer el «Women in VR», el primer encuentro en España de mujeres que trabajan en el sector, aún predominantemente masculino. «Es cultural; aunque sea algo nuevo vivimos en una sociedad y con unos patrones que operan así», explica Amparo Caballero, una de las organizadoras de la jornada y responsable de márquetin (CMO) de la consultoría Innoarea.

La idea de esta jornada, que se celebró en el ValenciaLAB y a la que asistieron un centenar de personas, surge de un grupo de mujeres que siempre coinciden en congresos del sector y que vieron que «no había nada así en España y era el momento». «El objetivo es intentar visibilizar los diferentes perfiles de mujeres que trabajan en realidad virtual» y, además, enseñar que esta tecnología tiene una «aplicación inmensa» y puede ser útil en otros ámbitos más allá de los videojuegos o del márquetin, apunta Amparo Caballero.

Por ejemplo, en Innoarea trabajan cada vez más en el ámbito industrial, explica, porque la realidad virtual permite a algunas empresas un «ahorro del coste directo» ya que pueden enseñar a sus clientes catálogos virtuales de maquinarias que pesan toneladas, sin tener que montarlas o desplazarse.

Amparo Caballero también destaca, sobre todo, el perfil investigador de muchas mujeres que trabajan con la realidad virtual. «Somos muy buenas en buscar nuevos usos y utilidades de esta tecnología», asegura, y esto se ve en el ámbito de la neurociencia.

La neuropsicóloga Gema Climent y fundadora de Nesplora explica que la realidad virtual permite «saber más cómo procesa el cerebro, ya que es lo más parecido a una situación real», lo que les sirve para estudiar «la cognición y conducta» de un paciente. Así, pueden realizar «tests más complejos» en los que «todas las funciones cognitivas se activan a la vez, como en la realidad», lo que ayuda a los profesionales a hacer «valoraciones y diagnósticos más rápidos y con más fiabilidad».

A esto hay que sumar los usos que se le da a la realidad virtual también en sectores como la arquitectura, el turismo, la medicina... «Se está haciendo mucho en España, en empresas, startups... No estamos tan mal», cree Gema Climent, que fue finalista del premio Mujer Innovadora Europea 2017. No obstante, esto no quita que emprender sea «muy complejo. Se necesita mucha financiación, trabajo, conocimiento, investigación, romper moldes. Y se tarda años», explica.

«Las niñas y jóvenes tienen que ver que nosotras podemos hacerlo; esa visibilidad es la discriminación positiva que hace falta», asegura. Amparo Caballero, por su parte recalca esta invisibilización: «No se ve nuestro trabajo y parece que la labor que hacemos no tiene importancia, y hacemos muchas cosas y muy importantes».

Además del «Women in VR» de València, en redes sociales también aparecen grupos europeos de mujeres que trabajan con realidad virtual. «Llama la atención que un sector tan nuevo y emergente demos la cara las mujeres, ojalá seamos mayoría», espera Gema Climent.