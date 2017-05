Montoro acusa a Compromís de tener un discurso victimista

? El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, aseguró ayer en el Congreso que a los valencianos ya no les alimentan las «migajas» y lanzó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los presupuestos insultan al pueblo valenciano, mientras el ministro de Hacienda respondió que el discurso de Compromís es victimista.



Baldoví denuncia que los presupuestos son parciales y que no hay criterios objetivos respecto a las inversiones en los distintos territorios. También criticó que el Gobierno haya pagado al País Vasco 1.400 millones y no sea capaz de reconocer los 14.000 millones de infrafinanciación.



«Si no suben ustedes a quejarse no son ustedes», respondió el ministro que afirma que ahora Compromís tendrá la llave al votar sobre la reforma de la financiación.