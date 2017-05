El Gobierno abre expediente por el tuit de Cercanías contra Marzà

El Gobierno central asegura que «se ha iniciado y tramitado» un expediente disciplinario por el mensaje publicado el pasado mes de febrero en la cuenta de Twitter de Cercanías-VLC -la cuenta oficial del servicio de Cercanías de Renfe en Valencia- en la que se llamaba «pancatalanista» al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà.



Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta a la pregunta presentada por el senador territorial de Compromís Carles Mulet, que presentó una batería de preguntas después «del escándalo generado por el uso de la cuenta oficial de Twitter de Renfe Cercanías, para insultar al conseller Marzà», informó el representante de la coalición en un comunicado.



El tuit en cuestión, que respondía a una información de un diario valenciano sobre la política lingüística del Consell, decía: «Un decreto diseñado al antojo de Escola Valenciana, de la cual es miembro distinguido (sic) el pancatalanista Sr. Marzà». Posteriormente, en la misma cuenta, se publicaba otro mensaje de rectificación: «Renfe lamenta el tuit emitido hoy por error en esta cuenta, no comparte esa opinión, pide disculpas y tomará medidas para que no se repita».



En su respuesta, el Gobierno central señala que «en cuanto se tuvo constancia del hecho, se inició el oportuno expediente informativo y, tras las aportaciones realizadas, se ha iniciado y tramitado el correspondiente expediente disciplinario, del que se derivarán las sanciones que procedan en su caso». Mulet criticó ayer esta respuesta que, en su opinión, «ampara al responsable de esta acción» al no dar su nombre, ni explicar el resultado del expediente disciplinario. «Se trata de un hecho gravísimo, del cual el Gobierno guarda silencio y no da cumplidas explicaciones», lamentó el senador, que apunta que Compromís ya ha solicitado copia de los expedientes informativo, disciplinario y de las sanciones.