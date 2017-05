Pedro Tomás asume la gerencia del hospital IMED Valencia en sustitución de Sergio García

El hospital IMED Valencia ha cambiado de gerente solo dos meses después de su puesta en marcha. Esta misma semana la empresa nombraba al hasta ahora director financiero Pedro Tomás Bellver como nuevo director gerente en sustitución de Sergio García que ha ejercido como tal en el proceso de despegue del nuevo centro privado y durante los dos meses escasos que el hospital lleva abierto.



El propio director general del grupo IMED Hospitales, Ángel Gómez, confirmaba ayer el relevo en la gerencia del último y más ambicioso proyecto del grupo. Según aseguró Gómez, el cambio se ha realizado de una manera «tranquila» y se confía en Tomás para continuar al frente del hospital, ya que no hay intención de buscar a ninguna persona externa.



«Pedro Tomás es un economista que ha estado muy ligado al sector sanitario y con una trayectoria muy amplia. Ha trabajado en Deloitte y en Oller Abogados y cuando iniciamos el proyecto para València lo repescamos como director financiero. Es un gran profesional», aseguró el director general sobre el nuevo gerente hospitalario. Tomás estuvo ya presente en la presentación del nuevo robot de asistencia quirúrgica Da Vinci Xi que IMED Valencia presentó el pasado miércoles aunque el relevo en la gerencia todavía no se había hecho público.



Sobre los motivos de la salida de García y el nombramiento de Tomás en su lugar, el director general explicó que habían aparecido «discrepancias» en la forma de trabajar que habían llevado a esta salida. «Sergio ya estuvo con nosotros en Elx y sabía de nuestra forma de trabajar», ahora, y tras surgir discrepancias, «tuvimos varias conversaciones» hasta la decisión tomada el pasado viernes que ha desembocado en el relevo, oficializado a principios de esta semana.



Para el director general, sin embargo, este cambio no tiene por qué afectar a los primeros pasos del hospital privado, que todavía no ha sido inaugurado oficialmente. «No creo que el proyecto se vaya a resentir porque hay un equipo de trabajo cohesionado e identificado con el proyecto que está por encima de las personas», aseguró.



Sergio García, con amplia experiencia en la gestión hospitalaria tanto en el sector público como privado explicó ayer, en la misma línea de Gómez, que en este tiempo de despegue del hospital se había manifestado una «divergencia de intereses profesionales» por lo que se había decidido cerrar una etapa que él mismo definió como «corta pero intensa».



«Eran caminos divergentes y se ha decidido cerrar esta etapa», abundó. García abandonó a finales del año pasado su trabajo como gerente del hospital público Lluís Alcanyís de Xàtiva en el que se mantuvo pese al cambio de Consell para, poco después, unirse al proyecto de IMED Hospitales de abrir su nuevo centro en València.



García había colaborado anteriormente con el grupo IMED como consultor externo en el hospital de Elx y también en el grupo Quirónsalud.



El hospital IMED Valencia, situado en Burjassot, abrió sus puertas a finales del pasado mes de febrero con la idea de dar servicio a los clientes de las principales aseguradoras pero también a clientes privados que buscaran un plus de exclusividad.



De hecho, en el equipo de profesionales de atención al paciente se ha contado con personal que habla noruego, ruso o hasta chino con la intención de volcarse en los clientes internacionales. La intención es que cerca de un 20 % de clientes del centro sean extranjeros. Con dos meses de rodaje, las consultas externas y los servicios de urgencias del hospital trabajan ya con total normalidad frente a otras áreas como hospitalización o la UCI que aún no funcionan al 100 %.