"No queremos reproducir RTVV; queremos algo fresco"

L'Alqueria Blanca no volverá. «La intención es empezar con un producto nuevo, nacer frescos, creativos. Recuperar esos contenidos de la antigua RTVV no es muy fresco», explicó ayer la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). La idea de Empar Marco es empezar a contratar «ya» contenidos para la nueva radiotelevisión valenciana, y demostrar también, a partir de estos, que estos nuevos medios de comunicación públicos no tienen nada que ver con los del pasado.



«No queremos reproducir RTVV», alegó a preguntas de los presentes en la conferencia de clausura de las jornadas de reflexión sobre el nuevo espacio audiovisual organizadas por la Universidad CEU-Cardenal Herrera. En concreto, se refería al boceto de plantilla adelantada por Levante-EMV, en el que «se observan pocos puestos para técnicos», según el interviniente.



«Los extrabajadores tienen que saber que no se van a ver reconocidas todas las categorías que existían antes, porque esos puestos no tendrán sentido. En los nuevos medios se necesitan perfiles como informáticos o programadores. Lo siento, pero vamos hacia un modelo diferente», indicó la directora general. Marco recordó, como ya hizo el presidente del consejo rector Enrique Soriano, que la antigua RTVV tardó cinco años en abrir. «No pido tanto, pero pido paciencia. No sabemos cuándo volverán las emisiones», lamentó. «Haría falta más presupuesto, pero podremos arrancar dignamente», aseguró a posteriori.





Quejas por un cargo de Marco



La Associacio Valenciana de Productors Independents (Avapi) expresó ayer su «preocupación» por el «conflicto de intereses derivado del nombramiento del equipo directivo de Empar Marco», en concreto por César Martí, encargado de configurar la parrilla y hasta poco antes de ser contratado, responsable de una de las productoras con contenidos preseleccionados para la nueva à. Avapi remitió la queja por escrito al consejo rector.