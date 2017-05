«La gente quiere más políticas y menos políticos»

Polibienestar asesora en políticas sociales... ¿Hay algún proyecto que haya tenido aplicación del que se sienta especialmente orgulloso?



Sí, un proyecto que tiene que ver con el envejecimiento activo y saludable. Nosotros propusimos a la Comisión Europea la creación de grupos de trabajo como, por ejemplo, un grupo de integración de servicios sociales y sanitarios, otro sobre turismo accesible, otro sobre entornos amigables... Lideramos los proyectos y llevamos a cabo guías de buenas prácticas para su implementación local.



¿El modelo actual de bienestar social se puede mantener?



Se puede mantener y se debe mantener porque el modelo social europeo es único en el mundo. Las personas quieren cada vez más políticas y menos políticos.



Afirma que el modelo social europeo es único en el mundo... ¿Está en peligro?



No, no está en peligro. Podemos tener un poco menos de modelo social europeo pero no por ello se degrada la esencia del mismo.



Tras varios años de tanto recorte... ¿cuál es el diagnóstico actual del sistema?



Depende de países. El modelo social europeo tiene cinco submodelos: anglosajón, de la Europa del este, nórdico, continental y mediterráneo. Cada uno viaja a una velocidad distinta y tiene unas características distintas. No podemos comparar. Por ejemplo, los nórdicos hace tiempo que hicieron un pacto de estado y el bienestar no se toca. No es objeto de discusión.



¿La diferencia entre los submodelos es de financiación?



Depende de la madurez, la financiación, la historia... Nos gustaría tener un estado de bienestar nórdico, pero nosotros tenemos 46 millones de habitantes y los nórdicos tienen 5, 8... no se puede comparar. No es lo mismo gestionar 10 o 12 millones de personas mayores que gestionar uno. Además, siendo países ricos... No es comparable.