Los partidos valoran la encuesta

Isabel Bonig

«LOS GOBIERNOS DEL CAMBIO ESTÁN AGOTADOS EN APENAS DOS AÑOS»

La portavoz popular señaló que este sondeo «demuestra que el PP de la Comunitat Valenciana está trabajando bien desde la oposición y en la línea de recuperar la confianza de los valencianos que es lo que más nos preocupa». «A su juicio, -tanto Ximo Puig como Mònica Oltra- miran al pasado porque no saben gestionar el presente». «En dos años no han hecho nada de lo que prometieron. No se puede esperar más de los gobiernos del cambio. Sólo se dedican a resistir, están agotados y acabados», enfatizó.



Manuel Mata

«LOS VALENCIANOS RECONOCEN EL ESFUERZO DEL GOVERN DEL BOTÀNIC»

Para el síndic socialista esta encuesta demuestra que los valencianos valoran «el esfuerzo que está haciendo el Govern del Botànic, con sus nuevas políticas, trabajando con honestidad y con escasos medios» pero gestionando «en clave valenciana, reivindicando ante el Estado y apostando por mejorar la vida de los ciudadanos». Además, Mata subrayó que Ximo Puig ha alcanzado «un nivel de conocimiento del 89,5%» y añadió que el bloque del tripartito «es muy sólido: estos datos nos animan a seguir en esta línea»



Fran Ferri

«LA CIUDADANÍA VALORA ESTE CONSELL QUE NOS DEFIENDE ANTE MADRID»

Fran Ferri, síndic en les Corts Valencianes de Compromís, afirmó que los votantes «aprueban la gestión de un Consell que busca mejorar la vida de les personas y que defiende los intereses de los valencianos ante el Gobierno central». En cuanto a Compromís, «sabemos que las encuestas suelen equivocarse con nosotros, pero valoramos ser el partido con mayor fidelidad de electorado y continuaremos trabajando para que el PP no vuelva a la instituciones valencianas». En definitiva, «la ciudadanía continúa confiando en el Govern del Botànic».



Antonio Montiel

«EL SONDEO CONFIRMA QUE HEMOS VENIDO PARA QUEDARNOS»

El síndic de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, indicó ayer que la encuesta «no deja de ser un sondeo» que «no provoca inquietud» en su formación. El secretario general saliente destacó, entre otros aspectos, que «llama la atención que el 32 % de los valencianos está indeciso o piensa en abstenerse. Ahí Podemos tiene que jugar un papel muy importante». Montiel señaló además que el sondeo «confirma que hemos venido para quedarnos, no somos un episodio de la crisis», y que han sido «decisivos» en la formación de un gobienro «respaldado por los valencianos».

Mari Carmen Sánchez

«TENEMOS 2 AÑOS PARA DEMOSTRAR QUE SOMOS LA OPCIÓN MÁS SENSATA»

La nueva portavoz de C´s Mari Carmen Sánchez recordó que las encuestas «son encuestas» y lo que importa de verdad «es el resultado final de las elecciones» tras conocer que el sondeo de Levante-EMV les da una pérdida de 5 diputados. Sin embargo, Sánchez remarcó: «Nuestro objetivo es trabajar con propuestas serias y concretas que mejoren la situación de la Comunitat Valenciana y sus ciudadanos; y aún tenemos dos años para demostrar que Ciudadanos somos la opción más sensata».