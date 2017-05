De periodistas a políticos, un viaje, casi siempre, solo de ida

Políticos como los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, o de Cataluña, Carles Puigdemont, pasaron por las redacciones y gabinetes de comunicación antes de dedicarse a la profesión política

El viaje del periodismo a la política en España es un billete de ida, salvo contadas excepciones. Es difícil imaginar a Ximo Puig, Carles Puigdemont o a Uxue Barkos de vuelta en la redacción, pero cada vez es más sencillo ubicar detrás del atril a quienes no mucho antes estaban delante, micrófono en mano.



Los presidentes de Cataluña y de la Comunitat Valenciana tienen algo en común de lo que quizá no hablen después de sus reuniones para impulsar el Corredor Mediterráneo o la reforma de la financiación autonómica: los dos han sido periodistas. Igual que la presidenta navarra. Y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.



«Haber sido periodista antes que político ayuda a comprender al que está al otro lado y a saber que sin comunicación no hay política», asegura el valenciano por correo electrónico.



¿Ayuda entonces al buen ejercicio de la política haber sido antes cronista político? ¿Y al revés? ¿El político entiende mejor el periodismo si hace sus pinitos?.



El diputado socialista Eduardo Madina se descuelga en ocasiones de la tensión orgánica de su partido y de la rutina parlamentaria de su escaño con entrevistas a personalidades musicales (preferentemente) en la publicación Jot Down.



«Me ha ampliado la perspectiva del trabajo que conlleva hacer una entrevista. El previo y el posterior. Es mucho mayor del que había imaginado», asegura. En hacer entrevistas reluce una coincidencia con Pablo Iglesias, otro frecuente entrevistado que muchas veces se cambia de silla en La Tuerka.



Pero volvamos a la trayectoria profesional de Puigdemont, Puig, Barkos y Ortúzar. A sus comunes orígenes en el periodismo.



Porque los cuatro, además, empiezan casi a la par, a primeros de los 80. Puigdemont arranca en el diario El Punt, Puig en el periódico Mediterráneo, Barkos en RNE y Ortúzar en Déia.



Entre ellos, además, aparecen coincidencias: el catalán y el vasco han llegado a dirigir medios (uno la Agencia Catalana de Noticias, otro la EiTB), y Puig y Ortúzar han compartido experiencias en gabinetes de prensa, el primero como director de comunicación de Joan Lerma y el segundo como integrante del gabinete de Prensa de Presidencia del Gobierno vasco.



Así que otro aspecto en común es que poseen unos currículum polivalentes.



Ortúzar relata que si algo ha llevado consigo de sus tiempos informativos es, acaso, una sensibilidad mayor y una capacidad más acusada para la empatía con la audiencia, para seducir con un mensaje concreto, para discernir dónde puede estar el titular. También, una relación con los periodistas más accesible, añade.



Puig incide en este punto: haber sido periodista implica entender que «no hay preguntas impertinentes» y que el periodista «no es el enemigo». El tránsito del periodismo o la comunicación a la política es más frecuente y aparece por todos los partidos: en Ciudadanos, por ejemplo, la diputada alicantina Marta Ruiz; y en Podemos, Noelia Vera.



Qué les dejará la política si vuelven a una redacción es ya un futurible, aunque Puig lo tiene claro: «un montón de fuentes a las que poder llamar!». Pero son pocos los periodistas que compran billete de vuelta. Luis Herrero, tras ser eurodiputado del PP, y Ferran Bono, al cabo de unos años como diputado nacional del PSOE, son algunas excepciones. Cuesta imaginar al presidente valenciano llamando a sus fuentes. Aunque, ya puestos, imaginar a Ximo Puig entrevistando a Pedro Sánchez tiene su aquél.