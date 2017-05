El IVO amenaza con no renovar con Sanidad si los pacientes no pueden elegirlos directamente

El Instituto Valenciano de Oncología (IVO) dejó ayer entrever que podría no presentarse a la licitación que la Conselleria de Sanidad está preparando para concertar los servicios sanitarios que ofrece y continuar así con la colaboración pública-privada que ha marcado la historia del centro desde su fundación.

El motivo es la confirmación por parte de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de que la suscripción de un nuevo concierto (el que les unía acabó sin posibilidad de prórroga el 31 de diciembre de 2016) no incluirá por imperativo legal la posibilidad de libre elección, lo que significa que los pacientes no podrán decidir directamente si son tratados o no en el IVO. Para los responsables de la fundación privada sin ánimo de lucro que gestiona el IVO, estas condiciones anunciadas por Sanidad podrían «no permitir seguir garantizando la excelencia y calidad de los servicios» por lo que «estudiarán la posibilidad de presentarse» a la licitación que, según la Conselleria de Sanidad es «inminente».

El IVO recuerda que en todos los años que han ido de la mano de la sanidad pública, ha primado la libre elección para el paciente y que, de hecho, antes de la finalización del último concierto (que amparaba esta opción) «ocho de cada 10 pacientes que llegaban al IVO lo hacían ejerciendo su derecho a la libre elección de centro». Así, cualquier paciente oncológico podía ir directamente a IVO y pedir ser tratado allí. La fundación remitía después la facturación a la Conselleria de Sanidad.

Ahora, sin embargo, son los oncólogos del sistema público los que deciden si derivar o no a los pacientes por criterio clínico ya que se aplica el decreto 74/2015 que limita el derecho a la libre elección a «los centros y servicios sanitarios que integran los departamentos de salud» del sistema valenciano. Con el nuevo concierto, este funcionamiento se mantendrá.



Otras «fórmulas» de vinculación

Desde la administración insistieron ayer en que los facultativos tienen «plena libertad» para decidir estas derivaciones y que el diálogo con el IVO es «fluido». Desde la institución, sin embargo, insistieron ayer en que los pacientes de los cinco departamentos bajo concesión y del Hospital General «no están siendo autorizados» y que mantener este sistema dejando de lado la libre elección «supondría una variación sustancial en el servicio que presta el IVO a los ciudadanos». Con todo, piden establecer un «diálogo constructivo» con la conselleria ya que entienden que existen, pese a la nueva normativa europea, «múltiples fórmulas que podrían adoptarse» para vincular al IVO manteniendo el status que ha tenido hasta ahora.