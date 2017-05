Punto muerto en espera de Génova

Isabel Bonig reunió ayer por primera vez desde el congreso regional a su nuevo comité de dirección con el objetivo de marcar la estrategia de cara a los dos años que restan para las elecciones. Bonig habló de una nueva etapa una vez superada la renovación orgánica. Sin embargo, en la hoja de ruta del PPCV una piedra se ha cruzado en el camino: el congreso provincial de Valencia que sigue en punto muerto. Bonig dejó ayer claro tres cosas: habrá cónclave antes del mes de agosto, habrá primarias y Génova no montará una gestora.



Todo apunta a que sólo la dirección nacional podrá desencallar un proceso donde las partes en conflicto ni siquiera se hablan. El PPCV sigue esperando que el presidente provincial, Vicente Betoret, se avenga a pactar el comité organizador aportando una lista de nombres para convocar un congreso donde también se debe decidirse de antemano la fórmula de primarias: una única votación ( la que prefiere Madrid para no alargar el conflicto) o la asamblearia que Génova sí ha autorizado en Alicante y Castelló.



La dirección provincial se decantó hace unos días por la doble vuelta, pero ayer volvió al punto de partida: quiere una candidatura única de integración y que no se vote. El objetivo se antoja imposible ya que la aspirante con más opciones, Mari Carmen Contelles, ya resistió las presiones de Génova. Sólo podría hacerlo la tercera en discordia Maria José Penadés, con influencia mínima.



El PP regional espera pues que Génova mueva ficha y fuerce a Betoret a sentarse a negociar el congreso. Desde la provincial se espera también la llamada de Madrid, pero con resultado distinto: que se fuerce a Contelles a retirarse. El plazo máximo para convocar el congreso es el 14 de junio.