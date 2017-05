Esclavas pierde un aula concertada pese a tener la ratio aumentada por falta de plazas en la zona

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Esclavas) de la calle Micer Mascó de València cuenta con 3 líneas de Bachillerato concertadas que en primer curso están a tope de alumnos. Una tiene los 35 estudiantes de la ratio máxima para este nivel, pero las otras dos están a 38 al autorizar la conselleria un aumento extraordinario de la ratio «al no haber en la zona suficientes plazas para atender la demanda de Bachillerato», explica la directora del centro, Carmen Molina.



Por esta razón de que «hay más demanda que plazas», según Molina, ella es la primera sorprendida de que Educación no haya renovado en primer curso cinco de las 17 líneas de Bachillerato (el 30 %) de la zona escolar A5, que comprende los distritos de Pla del Real y Benimaclet.



Esclavas es uno de los cuatro colegios del A5 que han visto reducido su concierto de Bachillerato y el próximo curso perderá una de sus tres aulas de primero. Esta supresión no dejará fuera a alumnado de ESO del colegio, ya que solo tienen dos líneas en esta etapa. «Nuestros alumnos van a poder continuar en Bachillerato porque tienen preferencia», recalca la directora. «Tenemos mucho alumnado potencial que vienen de fuera que ahora no podremos acoger», lamenta al recordar que para este curso han tenido que dejar 17 solicitudes de admisión sin atender por falta de plazas.