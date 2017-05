"El origen de la vida supuso la transición entre la química y la biología"

"El origen de la vida podemos entenderlo como el paso de la química que existía en la Tierra primitiva a las primeras células, a partir de las cuales se desencadenó la evolución biológica", afirmó en la Fundación Cañada Blanch el bioquímico Carlos Briones durante su conferencia "El origen de la vida", dentro del octavo ciclo "ConecTalks" de divulgación científica que dirige Vicent Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València. El ciclo, en el que colabora el Institut de Ciències Físico-naturals de la Institució Alfons el Magnànim, forma parte del programa de actividades de la Cátedra de Divulgación de la Ciencia establecida entre la Fundación Cañada Blanch y la Universitat.

Carlos Briones Llorente (Burgos, 1969), doctor en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología molecular, y Científico Titular del CSIC que dirige el Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, -un organismo del CSIC y del INTA asociado a la NASA-, realizó durante su intervención una aproximación al origen de la vida, explicando aquello que la ciencia sabe "y lo mucho que desconoce sobre esos primeros pasos que marcaron la transición entre la química y la biología".

El astrobiólogo del CSIC centró su intervención en el contexto del libro "Orígenes. El universo, la vida, los humanos" (Ed. Crítica, 2015, Premio Prismas al mejor libro de divulgación científica publicado ese año), del que es coautor junto con el cosmólogo Alberto Fernández-Soto y el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro. Si en esta ocasión fue Briones quien abordó el origen de la vida, Fernández-Soto planteará la próxima semana el origen del Universo y Bermúdez de Castro centrará su intervención en el origen de la humanidad, dentro ya del ciclo "ConecTalk" del próximo otoño.

Cuándo y cómo se originó la vida

"Pensamos que el inicio de la vida tuvo que ocurrir a partir de hace aproximadamente 3.900 millones de años, ya que antes de esa época parece relativamente difícil que hubiera suficiente agua líquida en la Tierra y que las condiciones físico-químicas de nuestro planeta fueran compatibles con la vida", señaló Carlos Briones. "Entre 100 y 300 millones de años después ya sabemos que realmente había vida, porque los primeros microorganismos y las comunidades formadas por ellos dejaron sus huellas fósiles en rocas de esa antigüedad", añadió. Respecto a los últimos descubrimientos sobre las posibles primeras formas de vida, mostró algunas huellas fósiles recientemente descubiertas, aunque afirmó que "es un tema controvertido, porque no está muy claro que sean realmente fósiles, o se trate de formaciones geológicas en las que la vida no estuviera implicada".

Tras analizar las pruebas que ayudan a responder a "cuándo" se originó la vida, Briones se adentró en el "cómo", es decir, en qué tipo de reacciones se supone que ocurrieron para dar lugar a sistemas vivos. En este contexto abordó la cuestión de qué es la vida y cómo la entendemos en la actualidad. Así, el investigador del CSIC resaltó que existen muchas definiciones de vida –"tantas como filósofos y científicos han trabajado sobre ello desde la civilización griega"-, pero destacó la que ha acuñado el bioquímico norteamericano Gerald F. Joyce (1956), que ha sido adaptada por el Instituto de Astrobiología de la NASA como definición operativa de vida: "Un sistema químico auto-mantenido con capacidad para llevar a cabo una evolución darwiniana". Esta es una definición breve que, comentó Briones, "engloba las principales características de la vida: requiere la replicación de un material genético y el intercambio de materia y energía con el medio (un metabolismo), y que además los sistemas que se reproducen evolucionen como consecuencia de su interacción con el medio, algo que ya nos enseñó Charles Darwin en ´El origen de las especies´".

Modelos y experimentos sobre el origen de la vida

Carlos Briones reconoció precisamente a Darwin como quien fue capaz de plantear las primeras ideas científicas sobre el origen de la vida, tanto al final de su libro más famoso como en la correspondencia que mantuvo con sus colegas. También se refirió a los modelos sobre el origen de la vida planteados por el bioquímico ruso Alexander I. Oparin (1894-1980) y el biólogo inglés John B.S. Haldane (1892-1964) a principios del siglo XX. A partir de ellos, el salto a los experimentos se produjo en la década de 1950, con lo que, afirmó Briones, "el campo del origen de la vida pasó de las bibliotecas a los laboratorios".

Así, se refirió al químico norteamericano Stanley L. Miller (1930-2007), quien basándose en una atmósfera reductora como la sugerida por Oparin y por su propio director de Tesis Harold Urey (1893-1981), con todo el carbono en forma de metano (lo que actualmente no se considera plausible), realizó su famoso experimento. "En él –indicó– la mezcla de cuatro gases en un matraz cerrado y sometido a descargas eléctricas durante varios días produjo una mezcla de moléculas orgánicas entre las que estaban muchos de los aminoácidos que forman las proteínas". Estos experimentos, junto con los realizados poco después por el bioquímico español Joan Oró (1923-2004), quien logró sintetizar uno de los componentes de los ácidos nucleicos a partir del ácido cianhídrico, mostraron que la química con un aporte de energía es capaz de originar las primeras moléculas biológicas, sin intervención, apuntó Briones, "de más ingredientes ni de fuerzas sobrenaturales".

Los primeros pasos de la química

Más adelante, habló de qué pasos químicos pudieron darse para que "las moléculas, los gases o las rocas que en origen podía haber en nuestro planeta, del agua (que se encontraba ya en las primeras etapas de la Tierra y además fue llegando masivamente a bordo de meteoritos y de núcleos de cometas), se pudieran combinar para originar un tipo de química tan especial como es la de los seres vivos".

Briones también indicó que muchos científicos coinciden en que en el origen de la vida no hubo una discontinuidad, sino que la física llevó a la química y la química a la biología. En este sentido, aseveró que "el origen de la vida está ahí, a mitad de camino entre la química que nos encontramos en la Tierra primitiva y el ancestro celular de todos los seres vivos, que conocemos como LUCA, a partir del cual se desencadenó la evolución biológica". La evolución ha dado lugar al árbol de la vida, en el cual, según Briones, "los humanos ocupamos una de las cientos de millones de ramas actualmente reconocibles, no la cima de ninguna pirámide evolutiva ya que no estamos más ni menos evolucionados que el resto. Eso sí, los humanos hemos desarrollado un cerebro complejo que nos permite transformar (para bien o para mal) el mundo, escribir poemas, construir telescopios o preguntarnos por nuestros orígenes".

El mundo ARN y la química de sistemas

En este contexto habló de la química prebiótica y de una hipótesis denominada "Mundo ARN" que abrió la posibilidad de que esa molécula -el ácido ribonucleico- pudiera ser anterior a las proteínas y al ADN y, por lo tanto, la primera molécula con información biológica. También se refirió a la llamada química de sistemas, en la que actualmente trabajan varios investigadores, que intenta descifrar la complejidad que tuvo que tener ese mundo químico inicial para que a partir de ahí pudiera surgir la vida.

Así, Carlos Briones expuso que "un tipo de macromolécula sola (incluso tan polifacética como el ARN) no pudo originar por sí misma la vida, sino que tuvo que interaccionar con otras sustancias químicas presentes en el medio (por ejemplo moléculas orgánicas pequeñas, péptidos y moléculas capaces de formar membranas biológicas) para dar lugar a los primeras proto-células con capacidad de replicarse y evolucionar". Es este un escenario complejo que, según señaló, comienza a considerarse recientemente: hasta hace unos quince años los investigadores se centraban en un único tipo de molécula y desechaban las demás, "pero ahora sabemos –dijo- que como no exista un mundo suficientemente complejo a nivel molecular es muy difícil que surja la vida".

Dentro de esta nueva hipótesis de la química de sistemas prebiótica habló de los últimos descubrimientos experimentales realizados por grupos como el del químico inglés John Sutherland, en los que moléculas presentes inicialmente en la Tierra, al combinarse con otras que pudieran venir en los meteoritos, pudieron originar las primeras moléculas biológicas sencillas. Con todo ello, la charla de Carlos Briones nos mostró los avances que se están produciendo en un campo científico tan fascinante como es el del origen de la vida, que intenta responder a una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿de dónde venimos?