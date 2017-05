Las "traductoras" son ahora "asesoras"

Las «traductoras» rumanas, Esteban Cuesta dixit, protagonizarán uno de los momentos más vergonzantes del juicio por el saqueo de la empresa pública Emarsa. El pago de viajes y hoteles de lujo para servicios sexuales con dinero de la depuradora de Pinedo. Mientras llega el día en que el exgerente deba dar explicaciones sobre este bochornoso episodio, todos los acusados interrogados sobre el tema miran hacia otro lado o tiran balones fuera. El turno ayer fue para Vicente Andrés Tomás Benlloch, propietario de Viajes Benimàmet y quien compró los billetes de avión para las mujeres de nacionalidad rumana que acompañaron a una comitiva de empresarios y directivos de Emarsa a Rumanía. A preguntas de la fiscalía, Tomás Benlloch aseguró que en ese momento pensó que estas personas iban a «asesorar». Ni una palabra más.



Levante-EMV, varias de las consideradas «traductoras» rumanas y cuyas identidades son conocidas por los instructores trabajaban en el club de alterne de Benidorm Las Mimosas. Las mujeres pertenecían a una red de proxenetas de la Costa Blanca y la investigación judicial y policial no ha conseguido localizarlas. Estas mujeres pasaron noches de hotel con directivos de Emarsa en hoteles de Alicante y Benicàssim. Y a una de ellas, L.M.N., Esteban Cuesta le abonó una vivienda en la Avenida de Francia de València y le regaló un Peugeot 205. Ayer, uno de los principales acusados, Sebastián García Martínez, conocido como «Chanín», frivolizó con los viajes a Rumanía. «Se suponía que viajaba a Rumanía como informático y resultó ser un viaje de placer», reconoció. Emarsa pagó vuelos y hoteles a este país de Europa del Este hasta a tres prostitutas.



«Chanín» se benefició de contratos irregulares pagados por Emarsa a empresas de construcción de su familia y era una de las personas de la depuradora con mayor vinculación con el PP de València. En su declaración ante la sala aseguró que lo que hacía «era facturar y repartir el dinero». El informático de la depuradora desgranó ante el tribunal, en la cuarta sesión del juicio -se destinaron tres días a cuestiones previas-, la forma en la que se trabajaba y presuntamente se desviaba dinero público a través de la empresa Emarsa. Y apuntó a Enrique Crespo, expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (PP), como «organizador» de este supuesto fraude.



El acusado afirmó que Cuesta le pidió con su llegada que realizara facturas con conceptos falsos y que le diera dinero efectivo. «Cuesta me dijo: Paga si quieres trabajar en Emarsa. Si no, te vas a la calle», afirmó. «El gerente me pedía que cambiara los conceptos de las facturas, por eso había una factura de 500 teclados cuando había solo 100 personas», dijo.



Así, comenzó a realizar facturas «ficticias» con conceptos «no reales» en la entidad, además de contratos «simulados» para poder obtener más dinero. «La facturación ficticia me la propone Cuesta nada más llegar a la planta. Pero él no era el máximo responsable. Estaba organizado por Crespo». Por tanto, insistió, «no solo era Cuesta».



Con esta manera de proceder, «Chanín» aseveró que el 60% del dinero que facturaba a Emarsa lo sacaba del banco y se lo entregaba a Cuesta. El otro 40% se lo quedaba su empresa para «gastos». «Cuesta me decía lo que tenía que facturar en todas mis empresas». «Yo lo que hacía era facturar y repartir el dinero», detalló. Como han dicho otros procesados, el dinero se lo repartían - «180.000 euros mensuales»- entre Crespo, Cuesta y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).