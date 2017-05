Esteban Cuesta reitera que fue Crespo quien le "enchufó" en Emarsa

El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ha asegurado hoy que fue el exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, quien le "enchufó" en esta empresa pública, y ha negado haber conocido al exconseller de Obras Públicas José Ramón García Antón y el exdelegado del Consell en Valencia Fernando Coquillat.

Cuesta es uno de los 24 imputados por el desvío de más de 20 millones de euros de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, y que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial.

La fiscal le ha preguntado por García Antón y Coquillat (ambos fallecidos) porque Crespo sostuvo en sus declaraciones previas que fueron ellos quienes le recomendaron a Cuesta para la gerencia de Emarsa.

"Accedí al cargo de gerente de Emarsa a propuesta de Enrique Crespo, que hizo la propuesta al consejo de administración y me nombraron gerente, yo era director de enfermería del área de Sagunto y alcalde pedáneo de Benimamet-Beniferri, era militante del PP".

"Yo le dije a Crespo que era enfermero, que no tenía ni idea, ni la sigo teniendo, de depuración de aguas. La respuesta fue que no me preocupara de nada", ha agregado.

Según Cuesta, Crespo le dijo: "llevo allí años, los departamentos están montados, soy economista, en Emarsa te vas a encontrar a gente que conoces, que son del partido, como Juan Carlos Gimeno, Ignacio Martínez, Santos Peral; ya está todo montado".

"Lo entendí como un reto personal, como una mejora, aunque ha sido todo lo contrario", ha agregado Esteban Cuesta.