Oltra defiende a Mulet y culpa a Susana Díaz de "sembrar vientos"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aseguró ayer que el episodio el martes del senador de su formación Carles Mulet en el pleno del Senado, en el que rompió una fotografía de la presidenta andaluza, Susana Díaz, fue una respuesta a un ataque «irresponsable» e «injusto» de esta, quien llamó izquierda inútil a la formación valenciana tras el debate de una moción sobre el corredor mediterráneo. Oltra aseguró que ella habría actuado de otra forma, pero «quien siembra vientos, recoge tempestades».



«Cada uno tiene su estilo, algunos reaccionan con más calor y otros de manera más templada», dijo la vicepresidenta ayer a La Sexta. «Yo no me habría explicado en esos términos», precisó, si bien entiende la reacción del senador a unas palabras injustas con Compromís y con el propio PSOE, dado que Ximo Puig gobierna en coalición con otras formaciones.



«Es muy injusto con su partido. El presidente [Puig] lo es gracias a un pacto. Llamar inútiles a dos fuerzas políticas de gobierno [Compromís y Podemos] me parece muy irresponsable», alegó.



Pidió además a la presidenta andaluza un registro más «institucional», porque sus palabras han provocado mucha indignación en el seno de Compromís.



Las palabras de Oltra tienen especial relevancia en pleno proceso de primarias del PSOE, en el que Puig es uno de los principales apoyos de Díaz contra el exsecretario general Pedro Sánchez. En este sentido, Mulet calificó a la presidenta andaluza de «amenaza para los valencianos».



Mientras, el senador logró unir por unos instantes a los aspirantes socialistas, ya que Sánchez pidió a Carles Mulet una disculpa por haber roto la foto de Susana Díaz.



«La ciudadanía nos elige para mejorar sus vidas y hacer buena política, y esto es lo contrario. Exijo una disculpa», escribió Sánchez en su cuenta en Twitter.



El estilo de Mulet ya empieza a dejar huella en el Senado. Es el autor de la pregunta al Gobierno sobre el apocalipsis zombi.