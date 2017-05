El PP se va de las Corts tras ser acusado de corrupción

La bronca por la enseñanza concertada ha llegado hoy a las Corts Valencianes, donde los diputados del PP se han ido de la sesión de control a Ximo Puig tras un enfrentamiento dialéctico con el Gobierno autonómico y, sobre todo, con el conseller Marzà después que éste hablase de que no cumplían dos mandamientos, "No mentirás y no robarás", y luego el síndic de Compromís Fran Ferri tildase al grupo popular de ser de "guante blanco" cuando estaban en el Gobierno.

Tras estas palabras, tanto la portavoz y presidenta del PPCV Isabel Bonig como el resto del grupo popular se han levantado y han abandonado el hemiciclo.

Antes, el rifirrafe había comenzado tras la intervención del PP por la "libertad educativa" y el fin de varias aulas concertadas de Bachillerato, intervención que ha sido jaleada por todo grupo popular (vestido al completo de blanco), que portaba pancartas con el hastag #llibertadeducativa al grito de "¡Libertad, libertad!".

Ante esto, el conseller de Educación, Vicent Marzà, les ha contestado que su Gobierno es el único que ha aumentado los conciertos en Educación Especial y que el PP se arroga la defensa de la educación católica cuando en Compromís y el PSPV también hay católicos, al tiempo que les ha recordado dos mandatos que "hay que cumplir: No mentirás y no robarás".

Estas palabras han desatado la indignación entre las filas populares e Isabel Bonig ha pedido contestar atendiendo al "honor del grupo" replicándole que "a lo mejor quien miente y roba es usted".

Marzà también ha solicitado entonces responder a esas palabras en atención a su "honor personal" y, tras numerosas llamadas al orden por parte del presidente de las Corts, Enric Morera, a todos los grupos presentes en el hemiciclo, el conseller de Educación ha tomado la palabra para decir: "Nosotros cumplimos los mandamientos, no como otros que se han de vestir de blanco para blanquear su corrupción", en clara alusión al PP, cuyos diputados hoy han acudido vestidos de este color.

En esos momentos, numerosos diputados populares han amenazado con irse ("Vámonos, esto es una chirigota", ha dicho una de ellas) y, finalmente, Morera ha dado paso a Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP en la ciudad de València, quien ha dicho a Puig que debería "ir a la comisión (en la que se investigan los sobrecostes de Ciegsa) para explicar los sobrecostes en el colegio de Morella cuando él era alcalde". Luego, ha hecho un recuento de todos los políticos socialistas y nacionalistas que, pese "a defender a ultranza la edución pública, sin embargo llevan a sus hijos a estudiar a colegios exclusivos" y ha preguntado al Gobierno por "cuándo va a atender por fin a la Mesa de la Educación y a recibirla".

Ahí, Marzà le ha contestado que si quería saber los sobrecostes que había habido en el colegio de Morella debería preguntar a "Fabra, el que está en prisión, porque fue el responsable". El conseller de Educación ha aprovechado su réplica para explicar que los conciertos renovados recientemente (el "85 % de todos") estarán vigentes "durante cuatro años" porque "son necesarios". No obstante, Marzà ha señalado que lo que no se renueva se hace porque el actual Gobierno autonómico "no quiere pagar dos veces por lo mismo" y porque "considera sagrado cada céntimo del dinero público, aunque ya sabemos que ustedes lo que miraban no era eso sino el bolsillo de sus amiguitos".

A sus palabras le ha seguido otra oleada de gritos e indignación entre los diputados del PP, que finalmente se han marchado del hemiciclo cuando el síndic de Compromís Fran Ferri ha tomado la palabra y ha hablado de ellos refieriéndose a su "guante blanco".