El PP del Senado desiste de actuar contra Agramunt por su visita a Al Assad en Siria

Pedro Agramunt sale indemne por ahora de la polémica por su viaje los días 20 y 21 de marzo a Siria en los que se entrevistó con Bachir Al Assad. El senador valenciano se reunió ayer con el portavoz de su partido (PP) en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, para informarle de las circunstancias de la visita, si bien antes del encuentro el grupo popular ya informaba que se iba a tomar medida alguna contra el veterano político del PPCV.



Agramunt, que es presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se desplazó con el diputado catalán Jordi Xuclà y varios representantes de Rusia a Alepo y Damasco pocos días antes del ataque con gas tóxico atribuido al régimen sirio.



La visita ha generado un movimiento de rechazo al parlamentario del PP en el organismo europeo. Varios países han exigido su dimisión e incluso boicitearon su presencia en el último pleno.



Agramunt resiste, sin embargo. También Barreiro y el presidente del Senado, Pío García Escudero, han criticado la actuación del político, pero dejan en sus manos cualquier decisión, ya que no acudió en representación de la Cámara Alta, señalaron fuentes del grupo popular. «No se puede ir más allá», apuntaron a Levante-EMV.



La situación no deja de ser paradójica, ya que Agramunt sí alegó que acudió a Siria no por su cargo en Estrasburgo sino como senador, pero «nunca dijo que iba en nombre del Senado», precisaron ayer sus colaboradores. Por ahora, esquiva los daños.