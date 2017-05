La concertada pierde en València cuatro aulas en Infantil y Primaria

Los colegios públicos de la provincia de València crecerán el próximo curso 210 aulas de Infantil (3-5 años) y Primaria, mientras los concertados perderán cuatro. Este es el balance provisional de la propuesta de arreglo o planificación escolar conjunta de la enseñanza pública y concertada de la Conselleria de Educación.

El departamento del conseller Vicent Marzà prevé abrir 48 aulas del segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) en la provincia de València y suprimir 41, con lo que el balance final en esta etapa no obligatoria será de siete aulas más. No obstante, esta previsión no es definitiva porque al listado centro por centro de los 269 colegios afectados por el arreglo escolar al que ha tenido acceso Levante-EMV aún falta incorporar la resolución de las alegaciones presentadas por los colegios y los Consejos Escolares Municipales (CEM).

En el segundo ciclo de Infantil se crean 47 aulas en la escuela pública para atender a la demanda de escolarización, todas ellas habilitadas, por lo que no son definitivas. Por contra, se suprimen 20 y otras 14 se dejan en situación de No Funcionamiento (NF, en la tabla), con lo que si no tienen suficiente matrícula no se abrirán. Así pues, el balance en este caso es de 13 aulas más.

En la enseñanza concertada son ocho los colegios afectados por el arreglo escolar en el segundo ciclo de Infantil. Sólo uno de ellos, Escuela 2 de la Cañada de Paterna, gana una aula. El resto perderá una unidad en esta etapa de acceso a la escolarización si Educación no acepta sus alegaciones. Son el Ramón y Cajal de Alfara del Patriarca; el Centro de Educación Infantil (CEI) San Patricio de Bétera, el Larrodé de Catarroja; La Baronía San Antonio Abad de Catarroja; y tres centros educativos de València: el colegio Pureza de María-Grao y los CEI El Niu de Sant Isidre y Ciudad Jardín.

En Primaria se abrirán 200 aulas nuevas en la pública y seis en la concertada, con lo que en total serán 206. Por contra se suprimen 49, 45 de ellas en la pública y cuatro en la privada subvencionada. Así pues el balance provisional es de 157 aulas más, dos de ellas concertadas y las otras 155 en la pública.

Los seis colegios concertados que ganan un aula de Primaria son el Sedaví del municipio de l'Horta Sud con el mismo nombre, el Sagrada Familia de Silla, el Claret de Xàtiva y tres centros de Torrent: El Vedat, Madre Sacramento y Santa Teresa de Jesús. Mientras que los cuatro que pierden una unidad son La Asunción de Riba-roja, y tres colegios de València: Centro de Estudios García Broch, La Purísima (Franciscanas) y el Europa. Son 19 colegios concertados que ven modificadas sus aulas de Infantil y Primaria, y el balance en ambas etapas es de 4 aulas menos.

Las 42 aulas de Educación Especial (EE) y de Comunicación y Lenguaje (CIL) que se crean en centros ordinarios de la provincia de València son todas en colegios públicos.

En el arreglo escolar la conselleria incluye como aulas habilitadas las 32 de Infantil 2 años que ya tiene abiertas este curso del plan experimental de adelanto de la escolarización a los dos años en los colegios públicos de la demarcación de València. Al tratarse de aulas piloto se renuevan todos los años, por ello aparecen como si fueran de nuevas.

No obstante, en este caso habría que incluir las 11 nuevas aulas de este plan de escolarización gratuita a los dos años que Educación anunció el miércoles para el próximo curso. Una de ellas se abrirá en el colegio Sant Vicent de Llíria, que sumará una segunda unidad a la que ya tiene este curso. El resto son para los colegios Doctor Trenco (Moncada), Juan Vidal (Ontinyent), Miguel Hernández (Riola), Severí Torres (Villanueva de Castelló), el Colegio Rural Agrupado (CRA) Montdúver-Safor de Palmera, Vicent Tosca (Xirivella) y los colegios Les Arenes y Malva-rosa de València.