Nueva economía, ¿misma precariedad?

La cara b de la «Gig economy». La economía «gig», esa nueva forma de negocio basada en la intermediación de aplicaciones tecnológicas para alquilar bienes (Airbnb con los pisos turísticos) o prestar servicios (envío a domicilio), genera debate desde diferentes prismas. Uno de ellos es el de las condiciones de trabajo. Los repartidores de comida se han plantado.

Lo llaman «gig economy». Viene del giging, en referencia a los primeros músicos de jazz, que actuaban en bolos o gigs, en inglés. Las nuevas plataformas tecnológicas que hacen negocio de la intermediación de bienes o servicios, como las que te permiten alquilar una casa para unos días de vacaciones o pedir comida de multitud de restaurantes para que te la traigan a casa, han generado un nuevo modelo de trabajo. Es la economía de bolos, trabajar por pedidos y, por tanto, cobrar por encargos. Y la conflictividad ya está en la calle.

Anoche, en València, los repartidores de Deliveroo, una app británica de envío de comida a domicilio, se plantaron. Huelga de tres horas en plena hora punta semanal. Es la primera vez que este tipo de negocios vive una huelga.

«Al principio te prometen no menos de 20 horas a la semana de trabajo, y te venden que es posible llegar a 40», explica Víctor, portavoz de la protesta en València y, desde el viernes, despedido de Deliveroo. La relación comercial es simple: los repartidores, que ponen su moto o su bici, deben darse de alta como autónomo y, al menos cuando entró en octubre, les hacían pagar 20 euros por el montaje de la caja.

La literatura de la economía gig habla de trabajos hiperflexibles, libres de ataduras, en busca de un complemento salarial, pudiendo fijar tu propio horario. «No era así en realidad. Una vez entras debes dar tu disponibilidad, señalar las franjas horarias que puedes trabajar. Pero si no coges un día de fin de semana, te 'castigan'; si rechazas un pedido, eso repercute luego a la hora de darte horas», añade Víctor. Además, con el aumento de la carga de trabajo se ha contratado a más trabajadores y ha caído la carga de horas por repartidor, añade.

En cuanto al pago, hasta la fecha recibían un mínimo de 6,76 euros la hora, les entren o no pedidos, pero a partir de los próximos días la empresa cambia a un pago de 3,38 euros por viaje. Solo cobrarán mientras pedalean, no por el tiempo que están a disposición de la empresa aunque no haya pedidos.



Sentencias equiparables

Las denuncias de precariedad en este sector, no solo formado por estudiantes sino también por gente que lo tiene como primer trabajo, encuentran eco en la academia. «En mi opinión son trabajadores dependientes, no son autónomos. Son falsos autónomos. Las empresas se ahorran derechos laborales, salario mínimo, no cotizar a la seguridad social», afirma Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y autor de El trabajo en la era de la economía colaborativa.

Para Todolí, esa hiperflexibilidad en las relaciones laborales funciona solo a favor de la empresa: «Ellos dicen si tienes trabajo o no. No se pueden hacer contratos de cero horas», añade.

Aunque todavía no hay sentencias sobre estos casos, para Todolí la situación es equiparable a la que viven otros formatos de esta gig economy, como el caso de Uber. Un fallo en Inglaterra dice que una empresa con 30.000 trabajadores independientes (como Uber) «sería ingobernable». «No son autónomos, son laborales», asegura, porque existe una organización por parte de la empresa, que además permite al cliente que valore al repartidor y a partir de esa información toma decisiones sobre esos trabajadores, concluye Todolí.