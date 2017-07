Las víctimas del metro recuerdan a los 43 fallecidos: «Gracias por acompañarnos estos años»

«Gracias por acompañarnos todos estos años y no dejarnos solos», agradeció una emocionada Rosa Garrote, tras los cinco minutos de silencio en memoria de los 43 fallecidos y 47 heridos en el accidente del metro del 3 de julio de 2006. Por primera vez en once años la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) tenía un lugar digno al que acudir y depositar ramos de flores y emotivos mensajes a los 43 ausentes: el monumento de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir y Roïs de Corella, justo encima de la curva donde murieron los 43 usuarios de Metrovalencia. Y por primera vez tampoco se concentraron en la Plaza de la Virgen, a pesar de que la instrucción judicial ha vuelto a negarles las respuestas que reivindican desde hace once años. La presidenta de la Avm3j, Rosa Garrote, considera «increíble» que la jueza pida el archivo «sin tener todas las pruebas» y basándose en el dictamen de un técnico imputado en dos accidentes ferroviarios. Garrote lamenta que el tiempo pasa pero tienen «las mismas inquietudes y dudas» que en 2006 porque están «en el mismo momento judicial». Al sencillo acto de ayer acudieron el presidente de las Corts, Enric Morera, los diputados Fabiola Meco, Antonio Subiela, Juan Ponce y un nutrido grupo de ciudadanos que acompañaron a la Avm3j.