El bombero indignado de Gátova responde a Oltra

Manolo Mallol, el bombero que hizo su indignación viral a través de un vídeo durante la extinción del incendio de la Serra Calderona en Gátova, al denunciar la falta de limpieza del monte por culpa de los "gobiernos ecologistas", ha respondido a las duras críticas que le dedicó la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Mallol ha visitado el plató del programa de Levante Televisión ´Refresca´t", presentado por Ferran Cano, donde ha relatado su lucha contra el fuego y cómo ha vivido la polémica de los últimos días tras grabar un vídeo que alcanzó más de 1,5 millones de reproducciones en su perfil de una red social.

El bombero ha salido al paso de las palabras de Oltra, que cuestionó qué hacía grabando un vídeo un bombero "exconcejal del PP mientras sus compañeros se juegan el tipo", y además, "sin el equipo adecuado" contra el fuego.

Mallol, que lleva dieciséis años como bombero, ha aclarado que grabó el vídeo durante un descanso para refrescarse y beber agua. Y dolido por las palabras de Oltra, ha subrayado: "No dejé a mis compañeros vendidos". Además, ha dudado de que la vicepresidenta conozca realmente de qué se compone su equipo de protección.

Sobre la repercusión del vídeo, ha asegurado que no se la esperaba. "Dije lo que me salió de dentro. Tenía la voz entrecortada por el esfuerzo para subir el barranco y la indignación. La situación me hizo hablar así", ha aclarado.

En su opinión, cree que sólo se han sentido ofendidos "los que tienen ideología política próxima" al bipartito de la Generalitat. Sin embargo, considera que no sólo el gobierno autonómico de PSPV y Compromís es responsable: "no me duele decir que antes no se hicieron las cosas bien, pero ahora tampoco".