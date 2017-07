El buscador de mujeres expertas valencianas ya está online

Los periodistas ya cuentan con una nueva herramienta más que adoptar en sus rutinas diarias. La Unió de Periodistes Valencians ha presentado la Agenda d'Expertes, un portal web que incluye un buscador de mujeres que dominan sus respectivas áreas de conocimiento y trabajo. El objetivo es que los profesionales de la información tengan a su disposición en esta guía a mujeres que ofrecen su voz y conocimiento y que pueden servir como fuentes en los textos periodísticos. La Agenda ya se puede consultar en www.agendadexpertes.es. De momento, con la colaboración de los departamentos de Igualdad de las universidades públicas valencianas i el Institut Valencià de les Dones, en la base de datos ya figuran 291 mujeres a las que se pueden sumar más.

La periodista Violeta Tena, vicepresidenta de la Unió, ha explicado en el acto celebrado en la Biblioteca de la Dona de València, que las mujeres son más de la mitad de la población mundial, pero en los medios de comunicación "ocupan aún un segundo lugar". La presencia de mujeres solo es elevada en las informaciones sobre crímenes y violencia, en el resto únicamente aparecen en el 28 % de los casos y son fuente en el 9 %, debido, entre otras cosas, al papel tradicional que las ha relegado al ´ámbito doméstico, lejos de cargos públicos y del poder. Tena se pregunta por qué "la entrada masiva de las mujeres en el mundo laboral no se ve reflejada" y explica que la nueva web "es una base de datos de expertas de todos los campos profesionales con las que pueden contactar los medios de comunicación", para dejar de representar una "realidad incompleta".

Lorena Escandell es la periodista encargada del proyecto, a través de la beca Emili Gisbert que concede la Unió, y explica que en la base de datos se han incluido desde carniceras hasta astrofísicas, filólogas, activistas, doctoras o deportistas. Una "amplia representación" de un gran número de áreas y oficios ya que "no solo hay conocimiento científico o académico, también está en la calle". Escandell espera que esta web, "una plataforma digital abierta, útil y sencilla", se convierta en un portal "de uso habitual".

En el acto también ha participado Maria Such, directora del Institut Valencià de les Dones, que ha animado a las mujeres a dar "el paso", ya que "muchas no se reconocen expertas, no le dan valor a lo que hacen"; y Pau Serrano y Rosa Cerdá, técnicas de Igualdad de la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, respectivamente. Desde las universidades han mostrado su "total apoyo a la iniciativa" y han apuntado que las mujeres también deben hacerse visibles en los espacios de opinión y con un "lenguaje fotográfico" diferente al predominante en la actualidad.

Las mujeres que lo deseen pueden inscribirse en el buscador, de forma sencilla, a través del formulario disponible en la página web, y especificar en qué áreas de conocimiento trabajan.