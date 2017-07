¿Hombre, mujer u otro?

La identificación sexual que la Conselleria de Educación ha incluido entre los datos a rellenar por los docentes que voluntariamente quieran participar en la encuesta online sobre la futura Ley Valenciana de la Educación ha provocado un revuelo en las redes sociales al ofrecer tres opciones a elegir: mujer, hombre, otro.

¿Otro?, se preguntan representantes de colectivos LGTBI consultados por este diario. Prefieren, de entrada, que no figure el sexo del que partícipe porque consideran que no aporta nada estadísticamente a la encuesta o, en su caso, que se aclare como «otra identidad», tal como señala el presidente provincial de Diversitat, Toño Abad.

«No hay más 'otros'; sólo somos hombres y mujeres», subraya a su vez José Ramón Samper, presidente de Alicante Entiende. «Se ha querido hacer una referencia a la identidad de género pero eso es una aberración, porque no hay más que lo que sientas como hombre o mujer, la definición de transexualidad no es esa y han metido la pata. No queda correcto por más que hayan querido hacer una distinción positiva porque incluso los intersexuales con sexo ambiguo se sienten hombre o mujer», concluye.

Abad añade que la petición de que se elimine la identificación sexual es «una batalla histórica del activismo», en referencia a otros formularios como las becas que se solicitan para los niños, por ejemplo. «Para visualizar realidades que no son estándar no sería mala idea poner, en su caso, otras identidades», reitera.

Diversidad

Los responsables educativos sostienen que la inclusión del término responde al «respeto a la diversidad» porque «hay personas que no quieren definirse desde la dicotomía de los sexos por el hecho de que ven más compleja la definición de su propia identidad sexual». Es por esto que desde la conselleria se ha querido «ofrecer otra posibilidad, para que todo el mundo se sienta cómodo con la definición de su identidad».

Pero lo que de entrada ha provocado esta sana intención es un revuelo significativo, si bien expertos en Igualdad y Sociología de la Universidad de Alicante señalan que incluir «otra opción» en cuestionarios sociológicos es algo habitual y que quizá las personas trans con reasignación de sexo podrían plantearse esa otra opción, de ahí que la opción en el cuestionario para la identificación de los docentes no les parezca mal. «Entre las variables que más pueden discriminar en las encuestas figuran precisamente el sexo y la edad, así que vemos interesante que se mantenga», añaden.

A los profesores a los que se dirige el cuestionario, y que para poder incluir su visión sobre la marcha del sistema educativo deben rellenar antes tanto su DNI como su identidad sexual, la opción incluida por Educación les parece en general «superflua», porque se encuentran inmersos en una dinámica de cambios que exige «toda la dedicación a la gestión frente a lo prescindible», según indican desde el sindicato ANPE.

Para la federación de enseñanza de CC OO solo caben dos opciones en las encuestas para identificar el sexo biológico o legal «porque incluso los intersexuales tienen asignado uno», y para el STEPV, el sindicato mayoritario, incluir lo de otro «debe ser un error aunque la conselleria dice que lo hacen otros países porque hay gente que no se siente ni hombre ni mujer».

Otros docentes consultados prefieren que Educación se centre en abonar los gastos de funcionamiento de los centros pendientes desde marzo y en emitir las instrucciones del próximo curso.