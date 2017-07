El Consell volverá a rechazar el objetivo de déficit pese a la rebaja de Montoro

El presidente del Consell, Ximo Puig, ha avanzado esta mañana en las Corts que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, votará mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en contra del nuevo objetivo de déficit del 0,4 por ciento que ha fijado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La rebaja, que supone unos cien millones de margen para la Comunitat Valenciana resulta insuficiente para las necesidades valencianas derivadas de la infrafinanciación.

Mientras, Podemos ha sacado esta mañana en la sesión de control a Puig su versión más reivindicativa. El síndic, Antonio Montiel, ha reprochado al Consell su triunfalismo, ha denunciado que no se va a cumplir con el objetivo de acabar con los barracones en esta legislatura y ha criticado los parches en las ayudas universitarias o a las escuelas de música.

En sanidad, Podemos denuncia que el plan asistencial de verano desatiende los centros a los que acuden los valencianos que no se van de vacaciones para atender a turistas, pero sin recuperar el dinero. También ha denunciado la falta de ayudas a la dependencia, el retraso en la anunciada refundación del Servef o la falta de estrategia en el nuevo modelo productivo.

Puig ha defendido que todos los indicadores han mejorado y ha negado triunfalismo. Ha destacado que el Consell se gasta cuatro millones más al día en política social y ha asegurado que hay más camas abiertas que en los años del PP.

El PP ha denunciado que la vicepresidenta Mónica Oltra no acudirá a las Corts en cuatro meses y ha invocado el propio código de buen gobierno del Consell que da prioridad a la presencia en la cámara.