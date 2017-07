Proponen 10.000 euros de sanción al médico de Alzira que realizó pruebas a bebés sin autorización

La Conselleria de Sanidad propone una sanción de 10.000 euros al médico del Hospital de la Ribera que hizo pruebas de carácter experimental a 19 niños sin autorización de las familias y aprovechando la sedación obligada por otras pruebas sí prescritas a los menores. La consellera Carmen Montón explicó ayer en las Corts que se ha iniciado un expediente sancionador contra el médico, al considerar que los hechos supondrían una «falta grave», y que ahora está en fase de alegaciones.

Levante-EMV.

La consellera considera que la obligación de Sanidad es «velar por los derechos sanitarios de las personas» y especialmente en el caso de los menores, por lo que también ha ofrecido por escrito a los padres de los niños afectados la información y se ha puesto a su disposición. Además, ha trasladado lo ocurrido a la Fiscalía, por si los hechos «exceden del ámbito administrativo» y pudiesen ser constitutivos de una falta o delito. «Son hechos que en ningún caso pueden producirse en el ámbito sanitario», insistió.

Según fuentes consultadas por este periódico, si prospera la vía judicial, el expediente sancionador se paralizaría. Este y la correspondiente multa económica es la única vía que tiene Sanidad de castigar esta conducta, ya que no puede adoptar otras medidas porque el médico no es funcionario al estar contratado por la UTE Ribera Salud II y no directamente por la Administración



El Consell no es «amiguito»

Sanidad actuó tras la denuncia del sindicato médico SIMAP. Supuestamente, las pruebas se realizaron a menores de tres años entre 2014 y 2016 y consistieron en la estimulación de distintos nervios «sin indicación médica, sin justificación clínica y sin beneficio para el paciente».

La conselleria anuncio la propuesta de sanción en las Corts, ante las preguntas de Isaura Navarro. La diputada de Compromís apuntó que el Consell «no es amiguito del alma de Ribera Salud» y lamentó que el «hospital de referencia del PP» haya utilizado a menores «como cobayas», lo que consideró de «muy grave», al «utilizar la confianza de las personas que dejan allí a sus hijos».

Para Navarro este es «un ejemplo más» que evidencia la necesidad de «acabar con este modelo a puerta cerrada».