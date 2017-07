El PSOE alcireño convocó la ejecutiva un día antes pese a saber que llegaba Ximo Puig

Los dirigentes del PSOE alcireño eran conscientes de que convocaban la reunión de su comité ejecutivo el mismo día y a la misma hora en que iba a celebrarse el mitin de Ximo Puig. Prefirieron mantener esa opción en lugar de cambiar la fecha del órgano directivo de la agrupación y ceder el local a los seguidores del secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat. El enfrentamiento entre los partidarios de Pedro Sánchez que dominan la agrupación socialista alcireña y los seguidores de Puig causó ayer el último disgusto a los militantes y simpatizantes históricos del partido, hartos de las luchas internas que han trasformado su legendaria hegemonía política en un partido con escaso poder institucional.

La negativa a ceder la sede del partido obligó a celebrar en la sede de UGT el mítin de Puig, al que acudieron la mayoría de alcaldes del PSPV de la comarca, incluidos los hasta ahora grandes referentes del sanchismo en la Ribera. El actual hombre fuerte del socialismo alcireño, Fernando Pascual atribuyó ayer ese desencuentro a la falta de diálogo. «Si no hay comunicación es difícil entenderse», alegó para explicar la desconsideración con la que se había tratado al líder valenciano del PSPV. «Conmigo no habló nadie. Yo me limité a responder por Whatsapp que ese día había una reunión de la ejecutiva y no hubo contestación ni ninguna petición más», precisó.

La solicitud de la sede alcireña la envió, también por Whatsapp, un joven militante de Rafaelfuaraf el pasado viernes. Ante la respuesta de F. Pascual, los partidarios de Puig buscaron el sábado acomodo en las intalaciones de UGT y no fue hasta el lunes, una vez eran todos conocedores de la visita del secretario general, cuando el PSOE alcireño cursó la convocatoria de la ejecutiva local del partido. «Se avisó tarde por un descuido del secretario de Organización», justificó ayer Pascual.

La inmensa mayoría de afiliados alcireños ha avalado a Rafael García en el proceso de primarias.«No todos los socialistas apoyamos la candidatura de Puig», enfatiza Pascual. Esa es la clave.