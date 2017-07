Un tren de cercanías atropella a un caballo extraviado en Alginet

Un caballo extraviado pudo causar una desgracia ayer en Alginet, aunque afortunadamente todo quedó en un susto. De este modo, el equino se cruzó sobre las vías del tren, en una zona que no está vallada, justo en el momento en que pasaba por allí un convoy de cercanías que circulaba desde València con destino a l'Alcúdia de Crespins. El maquinista no tuvo tiempo de reaccionar y, aunque frenó el tren, no pudo evitar la colisión con el animal que falleció en el acto. Eso sí, sin provocar daños personales entre los pasajeros, ni tampoco materiales.

Al parecer, se trata de una acción de negligencia por parte del dueño del animal pues, aunque aún se desconoce su identidad, pues el caballo en cuestión no disponía del pertinente chip identificativo, sí fue localizado el propietario de otro caballo que andaba también suelto por la misma zona y que pudo ser capturado por la Policía Local de Benifaió sobre las 11.40 horas. Por lo cabría pensar que el caballo fallecido también perteneciera a esa persona, aunque, de momento, es solo una suposición.

Según contaban fuentes policiales a Levante-EMV, el caballo fue trasladado a la cuadra de un vecino y se llamó al hombre cuyas señas aparecían en el chip para que fuera a recogerlo.

Al cierre de esta edición, la Policía Local de Alginet, la de Benifaió, así como la Guardia Civil, estaban realizando las pesquisas pertinentes para determinar quién era el dueño del animal que causó el incidente.

Mientras tanto, desde Renfe se confirmaba que el tren había estado detenido sobre las 11.25 horas durante unos 18 minutos, y que, posteriormente, reanudó su marcha para llegar, finalmente, a su destino pasados 20 minutos sobre la hora inicial prevista por la compañía.