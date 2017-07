El PP exige instrucciones por escrito a los centros ante el "caos" del plurilingüismo

La portavoz de Educación del grupo parlamentario popular en las Corts, Beatriz Gascó, exigió ayer al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, instrucciones por escrito para garantizar la seguridad jurídica de la comunidad escolar tras la suspensión cautelar del decreto del decreto de plurilingüismo y advierte del "caos que puede provocar la inacción del Consell en el nuevo inicio de curso". La portavoz popular indica que el auto del TSJCV se tiene que cumplir y emitir instrucciones claras para no conculcar los derechos de los padres, de los profesores que han elegido plaza, y del centro educativo que ha elegido un proyecto lingüístico basado en un decreto que ya no está en vigor.

Gascó añade que es necesario a estas alturas emitir unas instrucciones, exclusivas del cumplimiento de la suspensión del decreto, que recojan cómo debe proceder la comunidad escolar. Unas normas por escrito sobre la situación en la que se queda el panorama lingüístico en la Comunitat Valenciana y que refleje, por ejemplo, si el proceso de escolarización no se va a tener que repetir, que dé instrucciones a los equipos directivos, inspectores y docentes sobre los proyectos lingüísticos que se quedarán en vigor, sobre los libros de texto, que adecue la orden de estancia en el extranjero porque sigue siendo irregular, que modifique los programas en Itaca y todas las múltiples cuestiones que afectan a la suspensión del decreto. "Un mes después, Marzà no ha hecho nada", critica.

Gascó considera "vergonzoso" que el conseller Marzà, tras comparecer en una Comisión de Educación en exclusiva sobre este tema, no fuera capaz "de dar una sola línea que diera un poco de luz a todo el caos que él solo ha generado", reprocha. En su opinión, el titular de Educación no sabe cómo gestionar esta situación "y su ineficacia es evidente".

La representante popular remarca que hasta ahora Educación no ha dado instrucciones claras sino que ha intentado eludir el cumplimiento de la resolución judicial y mirar hacia otra parte, añade la diputada popular.



Una semana clave

Gascó señala que la semana es clave para que la Conselleria de Educación emita nuevas instrucciones por escrito con unas reglas claras. "El no acatamiento de la sentencia va a obligar a muchas entidades a tomar medidas para exigir el cumplimiento de la ley y una seguridad jurídica que en estos momentos no existe en la comunidad educativa valenciana puesto que lo único que ofrece Marzá es incertidumbre", añade ya que centros, profesores y familias no saben a qué atenerse.