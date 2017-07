Las tasas universitarias bajarán un 7 % el año que viene en la C. Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado esta tarde que el Consell destinará 25,6 millones en los próximos dos años a bajar las tasas universitarias un 15 %. El anuncio lo ha realizado junto a los cinco rectores de las cinco universidades públicas y el conseller de Educación, Vicent Marzà.

Así, el próximo año la inversión será de 8,5 millones y compensará así a las universidades la pérdida de dinero que supondrá bajar las tasas para Grado y Máster un 7 % para el curso 2017/18. Posteriormente, en 2018, la inversión será casi el doble, de 18,1 millones, para cubrir un descuento en las tasas del 15 %. En total, 25,6 millones en dos años.

El anuncio se ha producido tras la comida de trabajo mantenida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana y el conseller de Educación, Vicent Marzà.

La cuarta universidad más cara

La bajada de tasas es una bandera que tanto el PSPV como Compromís, ahora al timón de la Generalitat, esgrimieron en la campaña a las elecciones autonómicas de 2015. Sin embargo, en los dos cursos que ha cerrado el Consell del Botànic, no se ha cumplido dicha promesa. Y eso a pesar de que Puig, en la apertura del curso 2015-16, anunció una «bajada significativa» de las tasas en cuatro años.

No obstante el conseller no pierde de vista el objetivo. «El gran reto del Consell es reducir las tasas académicas para hacer realidad la igualdad de oportunidades de todas las personas que quieren acceder a la universidad, pero no es una tarea fácil», dijo hace un mes. Marzà achaca a la infrafinanciación de la Comunitat el no poder bajar las tasas. Y es que si reduce el precio público debe compensar a las universidades con más subvención.