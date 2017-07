La UPV crea un robot que reconoce las emociones

Un nuevo robot creado por los investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad do Minho de Portugal, permite un nuevo rumbo en el mundo de la robótica y su interacción con los humanos.

Este prototipo de robot es capaz de valorar el estado de las emociones medias de un grupo de personas, para establecer cuál es aquella que difiere del colectivo e intentar «homogeneizar el estado emocional del grupo», indica Vicente Julián, investigador del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la UPV. De esta forma, «si el robot tiene como objetivo mantener entretenidos a un grupo de niños, a partir del estado de ánimo del grupo puede decidir actuar de forma específica sobre aquellos niños que emocionalmente se encuentran más alejados del grupo».

Este tipo de robots, enmarcados dentro de un proyecto internacional para la mejora de la interacción entre humanos y robots, pueden ser aplicados en ámbitos asistenciales, comerciales o educativos.

Los investigadores de la UPV, Vicente Julián, Carlos Carrascosa y Jaime Rincón, incorporaron en el robot una pantalla que refleja el estado emocional del robot como resultado de la monitorización de emociones para su posterior «toma de decisiones», indica Vicente Julián. Además, el equipo añadió sensores de radiación infrarroja, cámara para la identificación de las personas, sensor LIDAR y tres raspberry pi, el «cerebro» del proyecto.



Premiado por IBM

Este trabajo obtuvo el premio IBM Excellence Award en la conferencia internacional PAAMS 2017 (15th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems) celebrado al final del pasado mes de junio en Oporto y que reunió a cerca de 300 expertos internacionales en Inteligencia Artificial.