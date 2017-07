El Bloc no decidirá hasta final de año si da todo el poder a Micó o nombra un nuevo portavoz

La ejecutiva del Bloc pospuso ayer hasta el próximo Consell Nacional que se celebrará en noviembre la decisión de otorgar o no todo el poder a la coordinadora, Àgueda Micó, o nombrar nuevo portavoz en sustitución del dimitido Rafa Carbonell. En juego están los equilibrios internos que salieron del cónclave de hace un año, que alumbró la dirección compartida.

Pero en estos meses aquella correlación de fuerzas ha variado sustancialmente. Incluso entre quienes apoyaron a Carbonell para pelear por el liderazgo del Bloc se considera indefendible el modo en que se produjo su salida, con críticas al conseller Vicent Marzà. Su salida ha descolocado a los suyos. Sin embargo, en este sector ven que aquellos postulados que defendieron tras la crisis provocada por el pacto con Podemos antes de las generales de 2015 los ha asumido la actual dirección del Bloc, un discurso más valencianista y un rechazo a nuevas aventuras electorales con Podemos. Por ello, todo apunta que habrá paz en los próximos meses y no plantearán batalla para ocupar el espacio que deja Carbonell, porque no hay un referente claro que pueda hacerlo. No hay líder ni pretensiones por lo que la actual coordinadora ampliará su poder en la formación, un liderazgo que ya ocupaba de facto.