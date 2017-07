Educación matiza que no anula el decreto de conciertos

El nuevo revés judicial a la Conselleria de Educación se circunscribe solo a los dos colegios concertados referidos y «no anula todo el decreto de conciertos educativos para el próximo curso», según recalcaron ayer fuentes de la Generalitat en una primera valoración sobre la decisión. Cabe recordar que la conselleria ha anulado el concierto educativo de 27 unidades de primero de Bachillerato de 21 centros concertados para el próximo curso. Ello motivó la indignación del colectivo y una manifestación en defensa de la «libertad de enseñanza».

A la espera de emitir una opinión jurídica sobre el auto, Educación pone de relieve un aspecto: el hecho de que el tribunal obligue a los dos centros educativos a aportar, como caución, el importe pecunario de la financiación pública que reciba de la Administración en concepto del concierto educativo. Es una condición dura, recalcan las mismas fuentes.

Hay otro aspecto digno de mención. El auto ha sido adoptado por la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la misma sala que tumbó el decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación.

Ejecución del plurilingüismo

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), anunció ayer que solicitará al TSJ valenciano la ejecución del auto por el que suspende cautelarmente el decreto de plurilingüismo del Consell en enseñanza no universitaria, informa Europa Press. Preguntado sobre si se instará a la ejecución del auto que suspende cautelarmente el decreto, respondió con un «sí» y pidió al Consell que «no caiga en la insumisión» y que «respete la legislación, las leyes, la Justicia y que no emule a sus amigos independentistas en Cataluña intentando no cumplir la ley y las sentencias judiciales». Sánchez añadió que el Consell debe ser «serio», «responsable» y «riguroso» y agregó que la provincia de Alicante «no se merece un gobierno que viva al margen de la ley y de las normas de convivencia».