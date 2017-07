Los termómetros se disparan hasta los 44º

La pedanía requenense de Casas del Río, en el valle del río Cabriel, alcanzó ayer los 44 grados de temperatura máxima en una jornada de calor inclemente que dejó registros por encima de 40 grados en numerosas localidades, destacando los 42,2 grados en Alcoi.

La «ola de calor» que afecta a la mitad sur de España, y que ayer dejó una temperatura récord de 45,6 grados en Montoro (Córdoba) tiende a remitir hoy en la Comunitat Valenciana, aunque la jornada será muy calurosa todavía en el interior de la provincia de València.

Según explicó a primera hora de ayer José Ángel Núñez Mora, jefe de la sección de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad y la ausencia de viento de poniente «hará que los valores más altos se observen en el interior, ya que las brisas que se disparan a partir de mediodía, refrescarán gran parte de las localidades de la franja litoral y prelitoral».

«En el litoral las temperaturas estarán alrededor de 30º C, que son valores normales para la época», mientras que en el interior de València y de Alicante, ayer hubo localidades en las que se superaron los 39º C, «que es aproximadamente 10º C superior a lo normal de mitad de julio», según explicó.

El análisis se cumplió y la estación de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) situado en Casas del Río, junto al Cabriel, en el municipio de Requena, alcanzaba los 44 grados.



Alerta en 80 municipios

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública activó ayer el nivel alto o naranja (temperaturas que podrían superar los 39º) en zonas de las comarcas de Los Serranos, Rincón de Ademuz, Requena-Utiel, el Valle de Cofrentes, la Hoya de Buñol, La Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Costera y L'Alt Vinalopó.

La previsión para hoy, según la conselleria, es que se mantengan las temperaturas en estas zonas, donde se han activado las medidas para transmitir las recomendaciones de cara a prevenir los efectos del calor en la salud, en los colectivos más vulnerables, «especialmente personas mayores, enfermos crónicos, personas socialmente aisladas, personas que trabajan en ambientes expuestos al calor y niños». El sofocante calor favoreció la aparición de incendios que obligaron a movilizar numerosos medios aéreos y terrestres y que pudieron ser controlados. El más importante se registró en la Vall d' Alba, aunque también hubo pequeños incendios en Godelleta y Carlet.



La furgoneta incendiaria

Una furgoneta fue responsable de los incendios registrados en distintos puntos de la carretera CV-424, en el término municipal de Godelleta , debido a que mientras circulaba iba generando chispazos, al parecer, tras pinchar una rueda y quedarse únicamente con la llanta y, finalmente, incendiarse totalmente.

A las 14.35 horas , los bomberos recibieron avisos del 112 de varios incendios a lo largo de la carretera CV-424, entre los kilómetros 8, 5 y 11. Dos de estos fuegos fueron de entidad y requirieron el uso de medios aéreos, aunque finalmente pudieron ser controlados.