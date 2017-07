Hernando se desvincula de los casos del PPCV por respeto al ámbito territorial

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, descartó ayer que la documentación de casos de supuesta corrupción que afectan al PP de la Comunitat Valenciana por parte de la comisión de investigación sobre financiación de partidos creada en el Congreso de los Diputados pueda afectar a la resolución final. Es más, se mostró convencido de que las conclusiones están ya escritas: «El PP es muy malo, nos hemos financiado ilegalmente y vamos dopados a las elecciones», manifestó en tono irónico. «No nos va a perjudicar: no tiene sentido que el Congreso investigue cosas que no son de su competencia porque ya hay una comisión en el parlamento valenciano y hay que respetar el ámbito territorial», indicó desvinculando los asuntos valencianos de los que competen al PP nacional.

El portavoz popular indicó que han pedido a la Mesa de la comisión que lo aclare aunque «el tripartito se ha negado». Según Hernando, habrá pensado en «montar escándalo para seguir con este chicle que parece que les da buenos resultados electorales y así mientras hablan de eso, no hablan de las cosas que les interesan a los ciudadanos, el empleo, los impuestos, la educación, la sanidad», concluyó.

Hernando aprovechó para tratar de dar la vuelta a la tortilla e indicó que lo que tiene el PP es serias dudas dudas sobre la legalidad de la financiación de Compromís. En este sentido, indicó que espera que en los próximos días su tesorero, al que no tienen identificado, acuda a la comisión de investigación del Senado para aclarar su financiación. «Son dudas económicas de financiación, campaña electoral, utilización de sociedades», indicó a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en València. No aclaró, no obstante, que tipo de dudas y se remitió al contable de la coalición. «Debe tener todas las respuestas y ya las aclarará en su momento», indicó.