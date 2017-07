La tesorera del PP se desvincula de las cuentas en València

Los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular en la Comunitat Valenciana y en València también estuvieron ayer presentes en Madrid. La actual tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, compareció en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, donde también declararon los extesoreros valencianos del Partido Popular, Rosendo Naseiro, y de Alianza Popular, Ángel Sanchis.

Navarro, que explicó que empezó a trabajar como gerente del partido en julio de 2010 y dos años después fue nombrada tesorera, reivindicó su gestión como responsable de finanzas y explicó que han introducido la contabilidad 'on line', cuentan con un plan de auditorías y celebra reuniones de coordinación con gerentes provinciales y regionales del partido para «ver lo que ocurre en esos territorios» y «poderlo detectar rápidamente».

Así y todo, Navarro desvinculó la financiación del PP de las cuentas de los grupos municipales. «El grupo municipal no es el partido. Los grupos municipales son autónomos», respondió ante las reiteradas preguntas de la oposición sobre los casos que se están investigando en València de Taula y Feria València. En concreto, a preguntas del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, la gerente popular señaló que no tenía «constancia de una 'caja b' del partido en la ciudad de València», entre otras cosas porque «la contabilidad de los grupos municipales es competencia de los ayuntamientos».

Preguntada sobre Feria València y por qué Génova no pagó los 600.000 euros que le reclamó la entidad, reivindicó que el PP «paga religiosamente a todos sus proveedores en tiempo y forma», pero admitió que en este caso no fue así aunque justificó que el partido pidió el contrato y un estudio de costes, pero no se les entregó nada y por eso no la pagaron.

También el portavoz socialista, Artemi Rallo, sacó a relucir las presuntas irregularidades en las elecciones municipales de 2011, en referencia al caso Taula. En este caso, la tesorera del PP defendió la «pulcritud» de las cuentas del PP, y recordó que se encuentran fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. «Ningún juez me está investigando por esas cuentas municipales».