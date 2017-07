La Politècnica indemnizará a una monitora a la que no contrató por estar embarazada

Además reconoce su derecho al nombramiento como funcionaria interina por programa para el curso de la Escola d'Estiu 2016 «con la reposición de todos los efectos económicos y administrativos, entre los cuales se incluye la condena al pago de la suma que le hubiere correspondido percibir y a sus correspondientes intereses a partir de al fecha de su reclamación vía administrativa».

Asimismo, condena a la institución académica en costas. Por su parte, fuentes de la UPV aseguran que la institución está estudiando el contenido de la resolución.

La recurrente forma parte de la bolsa de trabajo de monitores de etapa de la Escola d'Estiu de la UPV para prestar servicios durante el mes de julio de cada año, trabajo desempeñado habitualmente desde años anteriores. En el momento en el que fue sometida al examen de vigilancia de la salud, se encontraba embarazada de unos cinco meses, lo que suponía que cuando se produjera la incorporación a las tareas en periodo estival se encontraría en el séptimo mes de gestación.

El 26 de mayo de 2016, el médico del centro de salud de la universidad emitió el certificado de no apto para el desarrollo de su trabajo habitual como monitor. Las tareas concretas del trabajo son el cuidado y atención de los niños a su cargo, incluida la alimentación durante el almuerzo; la planificación y ejecución de las actividades de ocio y tiempo libre; preparar las excursiones o acampadas y atender y realizar labores de interlocución con los padres de los niños.

El informe médico delimitaba los riesgos potenciales para monitoras embarazadas y entre ellos incluía la manipulación manual de cargas; adopción de posturas forzadas o mantenidas; golpes o caídas; estrés térmico por calor o exposición al ruido elevado. El 1 de junio de 2016 el rector de la Universidad resolvió no proceder al nombramiento de funcionaria interina al no reunir uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. La UPV negó que no contratara a la monitora por una intención discriminatoria en razón al estado de embarazo, sino que era la normativa de prevención de riesgos laborales la que impedía el nombramiento para garantizar la integridad física tanto de la mujer como del feto.

En la sentencia el juez recuerda que es «evidente que la situación de embarazo conlleva riesgos que han de ser contemplados por las administraciones implicadas a fin de adoptar las medidas pertinentes para excluirlos o atenuarlos».