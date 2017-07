Las asociaciones de jueces piden a Oltra que respete la independencia judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) pidieron ayer a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que respete la independencia judicial. Los dos colectivos rechazaron las críticas de Oltra al TSJ por haber paralizado el decreto de plurilingüismo y haber devuelto cautelarmente el concierto de Bachillerato a dos centros educativos: La Purísima de València y Domus de Godella. «Un tribunal no puede ser una segunda Cámara y para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones», defendió Mónica Oltra.

El portavoz territorial de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, defendió ayer la independencia del TSJ valenciano y pidió respeto para su trabajo. «Las resoluciones pueden ser cuestionadas, pero con argumentos jurídicos y no atacando a los jueces. En un estado de derecho solo los jueces pueden valorar jurídicamente los pleitos porque no son parte interesada. Si hay discrepancias está la vía del recurso, pero no se debe deslegitimizar el sistema de Justicia». Bosch insistió en que la separación de poderes «es básica en democracia. Hay sentencias que pueden ser discutibles, pero para eso están los recursos».

Esther Rojo, presidenta y portavoz de APM en la C. Valenciana, coincidió con la necesidad del escrupuloso respeto a la separación de poderes y en la vía de los recursos, y expresó el «más firme respaldo» al trabajo desempeñado por los magistrados del TSJ.

Por otro lado, el coordinador general del Partido Popular (PP) en Alicante, Rafael Candela, exigió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «desautorice de forma rotunda, contundente e inequívoca» a la vicepresidenta, Mónica Oltra, por «matar al Estado de Derecho y la democracia misma».