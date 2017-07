Ábalos, tras la victoria de Puig en las primarias del PSPV: "No me siento nada fracasado"

El secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, no cree que la Ejecutiva Federal del partido ni él mismo hayan salido derrotados del proceso de primarias en la Comunitat Valenciana, donde el secretario general, Ximo Puig, ha revalidado su cargo frente al candidato 'sanchista' Rafa García.

"No me siento nada fracasado, me siento absolutamente exitoso por haber hecho primarias, hemos conseguido que se desarrollaran cuando había quien no las entendía y casi había que dar explicaciones", ha dicho en rueda de prensa tras una reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva Federal.

A su modo de ver, el fracaso habría sido "cercenar" los procesos de primarias, y ha dejado claro que la dirección socialista cumplirá con todas las normas del partido, en particular las que supongan avances democráticos.

Además, ha defendido que tanto él, que es secretario de Organización y además es valenciano, como el secretario general, Pedro Sánchez, se han comportado con "neutralidad" y "exquisitez". En cuanto a otros miembros de la Ejecutiva que sí hicieron campaña por García --como Odón Elorza-- ha replicado que hay quien, por sus responsabilidades, "tienen un margen de libertad" y ha recordado que el Gobierno valenciano hizo campaña por Puig.

También ha señalado que el presidente del Gobierno valenciano ha obtenido menos votos que avales (7.338 votos anónimos frente a los 7.584 avales públicos que obtuvo para presentarse), mientras que García ha obtenido 1.000 votos más (5.465 votos frente a 4.411 avales).

En todo caso, ha destacado que "en primarias la ventaja es que siempre gana un compañero o una compañera, pero nunca gana el adversario" y ha pedido no entrar en la "dinámica perniciosa" de hablar de partidarios de unos u otros.

Es más, ha añadido que no ha "escuchado a ningún compañero" de los que han ganado las primarias este fin de semana en Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria y Extremadura distanciarse de lo aprobado por el Congreso Federal del PSOE.

Por último, ha asegurado que los resultados de las primarias de este fin de semana en distintos sitios suponen que "las previsiones que tenía esta dirección se han visto, más o menos, ratificadas".