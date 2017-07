Hernando pide la dimisión de Oltra tras archivarse la causa contra Barberá por su muerte

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, celebró la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra Rita Barberá, por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo del PP del Ayuntamiento de València, dentro del caso Taula, y reclamó la dimisión de Mónica Oltra y sus "corifeos de Compromís".



"Tras la decisión de la fiscalía del Supremo archivando la causa contra Rita, solo cabe la dimisión de Oltra y sus corifeos de Compromis", tuiteó Hernando.





Tras la decisión de la fiscalía del Supremo archivando la causa contra Rita, solo cabe la dimisión de Oltra y sus corifeos de Compromis. — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 18 de julio de 2017

Sr Hernando, la responsabilidad se extingue x fallecimiento de la investigada Barberá. A uds sí les archivan las causas que son humo pic.twitter.com/V21Rx4gn7h — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 19 de julio de 2017

Tras el tuit ridículo y a destiempo de Rafael Hernando, solo cabe que el PP devuelva todo el dinero robado a los valencianos y valencianas. pic.twitter.com/P7Cmb8WvKf — Fran Ferri (@franferri_) 18 de julio de 2017

La coalición Compromís no tardó en responder intentando dejar en evidencia al portavoz popular, al subrayar que la muerte del encausado supone la extinción de cualquier responsabilidad criminal, no sin recordar la profesión de Hernando: abogado., una de las aludidas, aprovechó para espetarle a Hernando que la Fiscalía archivó, la denuncia del PP por la financiación de Compromís en las elecciones de 2015. "A ustedes sí les archivan las causas que son humo".Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts,, parafraseó el tuit "ridículo y a destiempo" de Hernando para reclamar que el PP devolviera "todo el dinero robado a los valencianos".Otros usuarios de la red social también hicieron su particular ´zasca´ al dirigente popular. "Cuando muere el delincuente, el proceso se archiva. Imbécil!", le espetaron. "Archivan la causa de Rita porque ha muerto y... Rafael Hernando lo da como una prueba de su inocencia y pide dimisiones. VIVA LA ESTUPIDEZ", pontificó otro.Hubo quien incluso aprovechó la muerte de Miguel Blesa este miércoles para hacer humor negro con el razonamiento de Hernando: "Tras la muerte de Miguel Blesa, Rafael Hernando nos dirá que se archivará su causa y que vayamos pidiendo perdón".